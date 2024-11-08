Вопросы воспитания и здоровья подростков обсудили на круглом столе в Астане

В Астане прошел круглый стол на тему "Современные угрозы подросткового здоровья: влияние лудомании, алкоголя, наркотиков и цифровых зависимостей на социальную безопасность и психическое здоровье школьников и молодежи".

Мероприятие прошло с участием представителей образовательных учреждений, государственных структур, прокуратуры, а также экспертов в области социологии, психологии и медиа.

Круглый стол был организован Корпоративным фондом "El Umiti" совместно с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения для обсуждения актуальных вызовов физического и психического благополучия подростков.

Заседание открыла управляющий директор "El Umiti" Гулим Джусупова, отметив важность совместных усилий в создании безопасного окружения для молодежи. На мероприятии выступили руководитель управления психологического сопровождения детей Ляззат Исламбековна, директор AiMAP Алишер Бекташ. Тележурналист Дана Нұржігіт подчеркнула высокую значимость роли родителей в воспитании детей и защите их от негативного воздействия.

Фото: Корпоративный фондо "El Umiti"

"Наша цель на этом круглом столе – объективно оценить риски, угрожающие здоровью подростков, с помощью авторитетных экспертов. Такие встречи позволяют получить ценные рекомендации, обратную связь и примеры того, как преодолевать эти угрозы. Работая с детьми, мы знаем, что правильная мотивация и окружение могут защитить их от таких проблем, как лудомания, наркотики и других вредных влияний. Проекты нашего фонда направлены на воспитание здоровых ценностей у детей и достижение поставленных целей. Этот круглый стол помог собрать полезные кейсы и экспертную информацию, чтобы сделать наши проекты еще более эффективными". Управляющий директор фонда "El Umiti" Гулим Джусупова

Участники круглого стола обсудили ряд вопросов о влиянии социальных сетей на психику подростков, рассмотрели международные стратегии профилактики зависимостей, а также меры по повышению киберграмотности среди детей и родителей. Отдельное внимание было уделено возможностям взаимодействия семей с образовательными учреждениями с целью создания гармоничной и поддерживающей среды для подрастающего поколения.

Завершающей частью мероприятия стала открытая дискуссия, в ходе которой участники рассказали о своем опыте и предложили рекомендации по улучшению мер профилактики и поддержки подростков.

Прошедшая встреча стала значимой площадкой для обмена опытом и идеями, направленными на формирование здорового и безопасного будущего для казахстанской молодежи.