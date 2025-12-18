#Казахстан в сравнении
Технологии

Опасны ли вышки сотовых операторов для здоровья казахстанцев

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 18:24 Фото: pexels
В Астане 18 декабря прошел круглый стол, посвященный влиянию радиоволн и современных телекоммуникационных технологий на организм человека, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители госорганов, научного сообщества, международных организаций, операторов связи и региональных структур.

Участники мероприятия отметили, что развитие мобильной связи, интернета, а также сетей 4G и 5G стало неотъемлемой частью повседневной жизни и открывает новые возможности для промышленности, образования, дистанционной медицины и проектов "умного города". Вместе с тем в обществе сохраняется обеспокоенность возможным воздействием новых технологий на здоровье.

В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития подчеркнули, что рост удаленных сервисов и цифровая трансформация увеличивают нагрузку на телекоммуникационную инфраструктуру, что требует научно обоснованных решений. По словам председателя комитета Дамира Сейсембекова, расстояние между базовой станцией и абонентским устройством напрямую влияет на уровень излучения.

"Чем дальше смартфон находится от базовой станции, тем большую мощность он использует. Более плотное размещение базовых станций, напротив, позволяет снижать уровень излучения абонентских устройств", – отметил он.

Отдельно была затронута тема радиофобии. Эксперты напомнили, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию базовых станций GSM вблизи жилых зон и отсутствие подтвержденных массовых негативных последствий для здоровья, в ряде регионов до сих пор фиксируются случаи демонтажа базовых станций, что напрямую отражается на качестве связи.

Представители санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в Казахстане действуют одни из самых строгих санитарных норм по электромагнитному излучению. Предельно допустимый уровень радиосигнала установлен на уровне 10 мкВт/см². Кроме того, Министерство цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения реализует дорожную карту по проведению комплексного метаанализа научных и медицинских исследований.

Международный опыт регулирования воздействия электромагнитных полей представили эксперты Международного союза электросвязи (ITU), отметив соответствие применяемых в Казахстане норм международным стандартам.

Ранее стало известно о том, как новая методика построения Smart City изменит города Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
