Казань встречает Дни культуры Абайской области: Казахстан и Татарстан укрепляют связи

В Казани с 7 по 9 ноября проходят Дни культуры области Абай. Мероприятие собрало на одной площадке искусство, традиции и достижения двух близких народов.

Делегация области Абай во главе с акимом региона Нурланом Уранхаевым встретилась с коллегами из Татарстана, чтобы обменяться культурным опытом. Делегация в рамках визита возложила цветы к памятнику великого казахского поэта Абая Кунанбаева, установленному в Казани к Дню Республики Казахстан.

Фото: акимат Абайской области

Сотрудничество между областью Абай и Татарстаном охватывает обширный круг вопросов и охватывает как экономическую, так и культурную сферы. В городе Семей функционирует Татарская школа искусств, а также установлены памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю и бюст национального героя Мусы Джалиля, ежегодно на масштабном уровне отмечается главный татарский праздник – сабантуй.

Фото: акимат Абайской области

"Республика Татарстан — это уникальное место, где сливаются традиции и современность, культура и инновации, мудрость предков и устремления в будущее. Область Абай активно ведет работу по развитию двусторонних отношений в самых разных сферах. Нам выпала особая миссия – знакомство с современными достижениями Татарстана и развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, поскольку тесные дружеские связи между регионами обусловлены историческим прошлым, общностью обычаев и традиций", — сказал аким области Нурлан Уранхаев.

Фото: акимат Абайской области

Одним из главных событий культурных дней стало открытие выставки "Люби все человечество как брата своего..." в Казанском Кремле, организованной музеем-заповедником "Жидебай-Бөрілі". Экспозиция представляет собой коллекцию уникальных экспонатов, связанных с великими деятелями казахской культуры, такими как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердыулы и Мухтар Ауэзов.

Фото: акимат Абайской области

Дни культуры также были ознаменованы выступлением эстрадно-симфонического оркестра акима области Абай под руководством Кенжегуль Акшекиной. Концерт прошел во Дворце культуры имени С. Саид-Галиева и включал произведения казахской и татарской музыки, представленные на казахском, русском и татарском языках. В концерте участвовали заслуженные деятели культуры Казахстана, такие как Мапруза Утуленова и Ерлан Рыскали, певец Толеген Рахымбаев и другие артисты. Кроме того, в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала прошел праздничный концерт, организованный Государственной филармонией имени Амре Кашаубаева. Программа, исполненная оркестром казахских народных инструментов под руководством Нурлана Токея, включала в себя произведения таких казахских композиторов, как Латиф Хамиди, Ахмет Жубанов и Нургиса Тлендиев.

Кроме того, в рамках Дней культуры прошли книжные выставки, мастер-классы по казахскому языку и другие мероприятия. Казахстан и Татарстан продолжают укреплять культурные связи, являясь ярким примером межкультурного взаимодействия.