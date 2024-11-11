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Обеспечение жамбылцев голубым топливом выросло до более чем 91%

Обеспечение жамбылцев голубым топливом выросло до более 91 процента, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 17:23 Фото: pxhere
По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, из 371 населенного пункта с общей численностью населения более 1 млн 200 тыс. обеспечены природным газом 285 (1,113 млн жителей).

Уровень газификации по численности населения составляет 91,1%, по количеству населенных пунктов – 76,8%.

В целом же, газификация Жамбылской области протекала в последние годы как хорошо налаженный и спланированный процесс. Постоянно модернизируются и сети газового хозяйства.

В течение семи лет был завершен масштабный проект модернизации газовых сетей в областном центре, где наземные коммуникации "спрятали" под землю для обеспечения большей безопасности газоснабжения. Проведена прокладка 940 км полиэтиленовых газовых труб, на что израсходовано более 22 млрд тенге.

Произошел переход от трехступенчатой системы подачи газа к двухступенчатой, у домов установлены распределительные шкафы со счетчиками потребления топлива, которые управляются дистанционно и централизованно.

На данный момент регион в основном снабжается своим природным газом, добываемым на газоконденсатном месторождении Амангельды в Мойынкумском районе, запущенном еще в 2003 году. Ресурсная база месторождения, по прогнозам, в ближайшие годы расширится до 20 млрд кубометров природного газа.

На сегодняшний день в области остаются негазифицированными 86 населенных пунктов. Для их газификации строительные работы ведутся в 38 населенных пунктах. Три из них расположены в Кордайском районе, 14 – в Сарысуском, восемь – в Шуском, два – в Таласском, два – в Жуалынском, девять – в Мойынкумском районах.

На сегодня разработаны проектно-сметные документы на 13 населенных пунктов и подана бюджетная заявка в Министерство энергетики РК, общая стоимость проектов – 4,9 млрд тенге.

Разрабатывается ПСД для еще двух населенных пунктов.

В связи с малочисленностью населения – менее 200 человек – в 33 населенных пунктах газификация запланирована на последующие годы.

Таких аулов три в Меркенском районе, 11 – в Мойынкумском, семь – в Т. Рыскулова, шесть – в Сарысуском, шесть – в Шуском.

В текущем году на строительство объектов газоснабжения в 38 населенных пунктах выделено 8,5 млрд тенге на 12 проектов, в том числе: за счет дивидендов АО "Самрук-Қазына" – 3,076 млрд тенге; из Национального фонда – 4,111 млрд тенге; из местного бюджета – 1,305 млрд тенге.

Как видим, процесс полной газификации региона неуклонно движется к своему завершению.

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