Акмолинская область продолжает газификацию: еще два села получили доступ к голубому топливу
Газификация стала частью масштабного проекта по реализации поручения президента по обеспечению пригородных населенных пунктов голубым топливом. Всего в рамках программы построено 205 километров распределительных сетей – 51 километр в селе Алтынсарина и 154 километра в Талапкере. Это позволит обеспечить топливом более 13 тысяч человек, проживающих в 3,8 тысячи домовладений.
Аким области Марат Ахметжанов подчеркнул, что речь идет не просто о техническом объекте, а о большом шаге к новому качеству жизни сельчан.
Фото: акимат Целиноградского района
"Газификация – это инвестиция в будущее наших сел и комфорт жителей. С приходом газа сельская жизнь становится современнее и удобнее. Это дает импульс развитию малого бизнеса и улучшает экологию. В этом году работы продолжаются еще в четырех населенных пунктах – Коянды, Кызылсуат, Каражар и Караоткель. После их завершения более 21 тысячи человек смогут обогревать свои дома безопасным и экологичным топливом", – рассказал аким.
Фото: акимат Целиноградского района
Стоит отметить, что для семей с невысокими доходами предусмотрена государственная поддержка: скидка до 20% на оплату газа, а гражданам с доходом ниже прожиточного минимума оказывается социальная помощь в размере 70 месячных расчетных показателей.
Сами жители уже почувствовали, как изменилась повседневная жизнь.
"Теперь у нас будет чисто и тепло. Не нужно вставать рано, чтобы топить печь, таскать уголь и дрова. Все стало гораздо удобнее и безопаснее. Для пожилых людей это особенно большое облегчение", – поделилась впечатлениями жительница Талапкера Бахытгуль Сапарова.
Газификация уверенно расширяет географию. Сегодня к природному газу уже подключен 21 населенный пункт в Аршалынском и Целиноградском районах, а также в городе Косшы. Централизованным отоплением обеспечены около 79 тысяч человек. В этом году работы охватят еще десять сел, что улучшит условия жизни 178 тысяч жителей области.
До следующего года планируется завершить строительство шести новых объектов в селах Караоткель, Кызылсуат, Каражар, Акбулак, Тайтобе и двух пусковых комплексов в Косшы.
А в перспективе голубое топливо появится и в северных районах. Согласно обновленной схеме проекта "Сарыарка", строительство второй и третьей очередей магистрального газопровода по маршруту Астана – Кокшетау – Петропавловск запланировано на 2028 год. После завершения этих этапов газ смогут получить 165 населенных пунктов, где проживает свыше 400 тысяч человек.