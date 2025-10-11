#АЭС в Казахстане
События

Акмолинская область продолжает газификацию: еще два села получили доступ к голубому топливу

открытие газопровода, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 12:04 Фото: акимат Целиноградского района
В Целиноградском районе Акмолинской области сегодня произошло событие, которого жители ждали долгие годы – к природному газу подключили села имени Ыбырай Алтынсарина и Талапкер. Теперь тысячи семей смогут обогревать дома экологичным и экономичным способом уже этой зимой, сообщает Zakon.kz.

Газификация стала частью масштабного проекта по реализации поручения президента по обеспечению пригородных населенных пунктов голубым топливом. Всего в рамках программы построено 205 километров распределительных сетей – 51 километр в селе Алтынсарина и 154 километра в Талапкере. Это позволит обеспечить топливом более 13 тысяч человек, проживающих в 3,8 тысячи домовладений.

Аким области Марат Ахметжанов подчеркнул, что речь идет не просто о техническом объекте, а о большом шаге к новому качеству жизни сельчан.

Фото: акимат Целиноградского района

"Газификация – это инвестиция в будущее наших сел и комфорт жителей. С приходом газа сельская жизнь становится современнее и удобнее. Это дает импульс развитию малого бизнеса и улучшает экологию. В этом году работы продолжаются еще в четырех населенных пунктах – Коянды, Кызылсуат, Каражар и Караоткель. После их завершения более 21 тысячи человек смогут обогревать свои дома безопасным и экологичным топливом", – рассказал аким.

Фото: акимат Целиноградского района

Стоит отметить, что для семей с невысокими доходами предусмотрена государственная поддержка: скидка до 20% на оплату газа, а гражданам с доходом ниже прожиточного минимума оказывается социальная помощь в размере 70 месячных расчетных показателей.

Сами жители уже почувствовали, как изменилась повседневная жизнь.

"Теперь у нас будет чисто и тепло. Не нужно вставать рано, чтобы топить печь, таскать уголь и дрова. Все стало гораздо удобнее и безопаснее. Для пожилых людей это особенно большое облегчение", – поделилась впечатлениями жительница Талапкера Бахытгуль Сапарова.

Газификация уверенно расширяет географию. Сегодня к природному газу уже подключен 21 населенный пункт в Аршалынском и Целиноградском районах, а также в городе Косшы. Централизованным отоплением обеспечены около 79 тысяч человек. В этом году работы охватят еще десять сел, что улучшит условия жизни 178 тысяч жителей области.

До следующего года планируется завершить строительство шести новых объектов в селах Караоткель, Кызылсуат, Каражар, Акбулак, Тайтобе и двух пусковых комплексов в Косшы.

А в перспективе голубое топливо появится и в северных районах. Согласно обновленной схеме проекта "Сарыарка", строительство второй и третьей очередей магистрального газопровода по маршруту Астана – Кокшетау – Петропавловск запланировано на 2028 год. После завершения этих этапов газ смогут получить 165 населенных пунктов, где проживает свыше 400 тысяч человек.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
