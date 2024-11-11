Казахстанские теннисисты разгромили сборную ЮАР на старте юниорского чемпионата мира

В Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy начался финальный этап юниорского "Кубка Дэвиса". Жеребьевка определила сборную Казахстана в группу В, где в соперники достались команды Франции, ЮАР и Гонконга, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре подопечные капитана сборной Сергея Квака разгромили команду ЮАР со счетом 3:0. Открывал игровой день Дамир Жалгасбай (№198 ITF Juniors), которому оппонировал Джон Ботма (№219 ITF Juniors). Первый сет Дамир уверенно забрал – 6:1. Исход второй партии и матча в целом решился на тай-брейке – более мастеровитым оказался казахстанец 7:6 (7:5).

В следующем матче на корт вышли первые ракетки своих стран: Зангар Нурланулы (№77 ITF Juniors) и Коннор Дойг (№135 ITF Juniors). Борьбы не получилось: Зангар уверенно забрал игру с одинаковым счетом в партиях – 6:1, 6:1.

Фото: ktf.kz

А затем в парной встрече Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков за 45 минут учинили разгром Джону Ботма/Джейдену Саммерсу со счетом 6:1, 6:1.

12 ноября сборная Казахстана планирует сыграть против Гонконга. В группе В лидируют Казахстан и Франция, которая также разгромила Гонконг – 3:0.

Спонсоры юниорской сборной Казахстана – Акционерное общество "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory.

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