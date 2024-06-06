Казахстанский теннисист пробился в полуфинал юниорского чемпионата Франции

В Париже на кортах "Ролан Гаррос" определилась первая пара полуфиналистов юниорского French Open, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли третьих сеянных соревнования Томаса Фуреля (Франция) и Луку Преда (Румыния) со счетом 6:4, 4:6, 12:10. На решающем тай-брейке Амир и Тимофей проигрывали 6:9, но отыграли три матчбола.

Соперники по полуфиналу Амира и Тимофея определятся чуть позже.

Амир Омарханов стал вторым в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии "Большой шлем" в парном разряде. Первой была Амина Рахим, которая в 2006 году пробилась в полуфинал Juniors Australian Open.

Ранее сообщалось, что Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер".