Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев: Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире

Токаев: Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:10 Фото: akorda.kz
На полях Всемирного климатического саммита COP29 12 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире.


"Президент подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний", – говорится в сообщении Акорды.

Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.

В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев передал приглашение Эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху посетить Казахстан с визитом.

Ранее сообщалось, что в Баку Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау. 

Читайте также

Питание
Как изменятся требования к школьному питанию в Казахстане
Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан
Шымкент становится еще зеленее: в мегаполисе открыли три новых сквера для горожан
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
В какой сфере работает больше всего казахстанцев
Диана Абдуллаева
Токаев Касым-Жомарт Кувейт 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: