Токаев: Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире

На полях Всемирного климатического саммита COP29 12 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире.





"Президент подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний", – говорится в сообщении Акорды.

Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.

В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев передал приглашение Эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху посетить Казахстан с визитом.

Ранее сообщалось, что в Баку Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау.

