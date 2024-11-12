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В Баку Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:39 Фото: akorda.kz
На полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском союзе в целом.

Кроме того, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.

В Баку Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:39

Фото: akorda.kz

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.

Затем Токаев встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В Баку Токаев встретился с президентами Финляндии и Гвинеи-Бисау, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:39

Фото: akorda.kz

Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению главы государства, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность президенту Казахстана за возможность обсудить развитие двусторонних отношений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Токаев Касым-Жомарт Гвинея-Бисау Казахстан Финляндия 2024 год Президенты Политика Внешняя политика
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