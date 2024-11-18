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Законодательство РК

Казахстанцы отдали миллиард тенге, планируя разбогатеть на алмазах в Африке

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Агентства отмечено, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Однако Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

  • наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
  • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
"За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более одного миллиарда тенге".Пресс-служба АФМ РК

В результате в качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) казахстанец, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Казахстанцы отдали миллиард тенге, планируя разбогатеть на алмазах в Африке, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:24

Фото: qamqor.gov.kz

Досудебное расследование продолжается.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".Пресс-служба АФМ РК

13 ноября 2024 года в Кызылординском городском суде №2 вынесен приговор по делу финансовой пирамиды QnetLimited. На скамье подсудимых было пять человек из разных регионов Казахстана. Подробнее можно прочитать тут.

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