В Алматы за взятки осудили главу Центральной таможенной лаборатории

18 ноября 2024 года Алмалинский районный суд Алматы огласил приговор в отношении руководителя городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиева А. и главного специалиста Алибекова Б., сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Антикора уточнили, что Сатыбалдиева и Алибекова признали виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.

Теперь им назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

"Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу". Пресс-служба Антикора РК

Судебный акт не вступил в законную силу.

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