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Законодательство РК

В Алматы за взятки осудили главу Центральной таможенной лаборатории

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 09:22 Фото: Zakon.kz
18 ноября 2024 года Алмалинский районный суд Алматы огласил приговор в отношении руководителя городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиева А. и главного специалиста Алибекова Б., сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Антикора уточнили, что Сатыбалдиева и Алибекова признали виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.

Теперь им назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

"Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу".Пресс-служба Антикора РК

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительница Астаны придумала схему по обогащению. Злоумышленница создала чат в WhatsApp по продаже вымышленных товаров из Китая и Туркменистана. Она успела присвоить 3 млн тенге, потратить их, но в итоге получила трехлетний срок.

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