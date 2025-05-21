Экс-главу Департамента по регулированию естественных монополий в Жетысу осудили за взятку против народа
Фото: Facebook/Табиғи монополияларды реттеу комитеті
Вынесен приговор в отношении руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
По информации Антикоррупционной службы от 21 мая 2025 года, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу Армана Сагымбекова и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" Айбека Кузембаева.
"Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора – в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год. Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге, соответственно", – сказано в сообщении.
Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
В марте 2025 года вынесли приговор руководителям управлений Департамента государственных доходов Карагандинской области. Их признали виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей и тоже наказали штрафами.
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