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Реконструкция и обновление: в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону

Реконструкция и обновление: в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Южная районная котельная в Алматы была построена в 1972 году. С тех пор производились только капитальный и текущий ремонты оборудования. Так, в 2003 и 2015 годах были заменены два из четырех водогрейных котлов.

В 2023 году аким Ерболат Досаев при осмотре южной котельной, которая на тот момент была в изношенном состоянии, поручил провести ее модернизацию. Таким образом, в текущем проекте впервые предусмотрена замена и реконструкция всех четырех котлов, а также существующего вспомогательного оборудования.

Реконструкция и обновление: в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно проектным решениям, подрядной организацией заменены три котла 1972, 1982 и 2003 годов, на четвертом водогрейном котле произведены работы по модернизации. На данном этапе установлены насосные агрегаты, автоматика, смонтировано газовое и вспомогательное оборудование, а также завершены пусконаладочные работы. В результате прирост мощности котельной составил 55 Гкал/ч.

Реконструкция и обновление: в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После полного завершения реконструкции общая мощность котельной составит 190 Гкал/ч.

в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершение реконструкции запланировано на декабрь 2024 года.

Глава города отметил, что обновление коммунальной инфраструктуры в Алматы – одна из приоритетных задач.

"Мы значительно увеличили объем инвестиций в модернизацию тепловой инфраструктуры, что позволяет нам обеспечить стабильное теплоснабжение в будущем. Сейчас ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 стабильно поставляют тепло, но мы стремимся минимизировать необходимость в укладке новых магистральных сетей. С 2025 года мы намерены развивать локальные котельные, которые позволят эффективно закрывать потребности микрорайонов и кварталов. Это более эффективно и значительно снизит затраты на обслуживание, так как ремонт разводящих сетей гораздо экономичнее, чем замена магистральных труб большого диаметра. Работы, проведенные в этом году, являются подготовкой уже к следующему отопительному сезону 2025-2026 годов". Ерболат Досаев

К примеру, в 2023 году локальная котельная была построена в Наурызбайском районе, также планируется строительство в Турксибском районе.

Кроме того, акиму Алматы доложили о проведенной в Бостандыкском районе модернизации изношенных тепловых сетей, которые были введены в эксплуатацию от 39 до 48 лет назад, при нормативном сроке службы 25 лет. Работы полностью завершены на четырех участках, которые питаются от южной котельной, общей протяженностью порядка 5 км. Принятыми мерами качественным теплоснабжением обеспечены жители 328 многоквартирных домов, 30 частных домов, 11 детских садов, 4 школы, 4 объекта здравоохранения и 103 прочих объекта.

Напомним, в Алматы идет активная модернизация инженерных сетей. В текущем году реконструировано 20 км сетей. Завершена реконструкция 4 и ремонт 81 котельной ТОО "АТКЭ". Это позволило снизить изношенность сетей с 57,9% до 56,1%. Отопительный сезон в 2024 году был начат с 7 октября, обеспечена 100% готовность. Для текущего отопительного сезона накоплено 140% угля и 100% мазута. Всего охвачено 404 объекта образования, 128 объектов здравоохранения и 8 863 жилых здания.

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