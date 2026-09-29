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Общество

Дархан Сатыбалды проверил готовность объектов теплоснабжения Алматы к отопительному сезону

аким Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:47 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда ознакомился с состоянием ключевых объектов теплоснабжения города. В рамках объезда были осмотрены Южная районная котельная, котельная "Орбита" и участок реконструкции тепловых сетей в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом стала Южная районная котельная на ул. Ходжанова. Она обеспечивает теплоснабжением 1 553 объекта, в том числе 356 многоквартирных домов и 16 объектов образования. В рамках реконструкции здесь заменили три котла, реконструировали еще один, а также обновили вспомогательное оборудование. Реализация проекта позволит увеличить мощность котельной на 55 Гкал/ч и повысить надежность теплоснабжения порядка 200 тыс. потребителей.

аким Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:47

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Далее Дархан Сатыбалды посетил районную котельную "Орбита". Объект работает с 1973 года. К котельной подключено 1 312 объектов, включая 925 многоквартирных домов, 39 объектов образования и 17 объектов здравоохранения. В 2026 году здесь проведены ремонтные работы.

квитанция, счет, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:47

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Главная задача – обеспечить стабильное теплоснабжение жителей в период максимальных нагрузок. Объекты с высоким уровнем износа необходимо последовательно модернизировать, а все работы проводить качественно и в установленные сроки.Дархан Сатыбалды

Завершающей точкой стал участок реконструкции тепловых сетей в квадрате улиц Саина – Момышулы – Улугбека – Абая. Теплотрасса эксплуатируется с 1988 года и уже выработала нормативный срок, при этом за последние три года здесь зафиксировано 10 повреждений. Сейчас готовность объекта составляет 80%, в этом году заменено порядка 120 метров теплосетей. После завершения реконструкции повысится надежность теплоснабжения 45 многоквартирных домов, 15 других объектов и одного детского сада.

ремонт, трубы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:47

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На объекте также состоялась встреча с жителями. Горожане озвучили вопросы и предложения, касающиеся городской инфраструктуры. По итогам встречи профильным службам даны соответствующие поручения.

В целом в 2026 году в Алматы проводится реконструкция и ремонт 20,1 км тепловых сетей, уже выполнено 15,8 км.

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Айсулу Омарова
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