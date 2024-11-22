Труженики села в СКО отметили профессиональный праздник

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства, – празднику тех, кто своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны, создает базу для экономического роста и укрепляет села.

Всех тружеников села с профессиональным праздником поздравил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

Глава региона отметил, что в этом году благодаря господдержке и неустанному труду аграриев собран рекордный урожай – 6,2 млн тонн зерна при урожайности 18.6 ц/га. Передовые хозяйства области достигли урожайности до 42 центнеров с гектара.

Фото: акимат СКО

Это достижение высоко оценил глава государства в ходе первого форума тружеников сельского хозяйства. Также на форуме президент особо отметил заслуги агрария Геннадия Зенченко и присвоил ему звание "Қазақстанның Еңбек Ері" и орден "Отан". Это заслуженное признание его многолетнего труда и вклада в развитие сельского хозяйства.

Фото: акимат СКО

"Крепкие фермерские хозяйства, как правило, создаются усилиями нескольких поколений. Яркий пример – трудовая династия Зенченко. "ҚазақстанныңЕңбек Ері" Геннадий Иванович Зенченко в тяжелые девяностые смог сохранить и поставить на новые рельсы фермерское хозяйство села Новоникольское. Сегодня это уже крупная компания, включающая два десятка предприятий и обеспечивающая работой свыше тысячи человек. Фамилия Зенченко в народе прочно ассоциируется с трудолюбием и качественной продукцией. Компания служит образцом ответственного бизнеса, финансируя нужные социальные проекты и создавая комфортные условия для жизни сельчан. Дело Геннадия Ивановича достойно продолжают его потомки", — сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе форума.

Фото: акимат СКО

Семейные династии – это яркий пример преемственности, трудолюбия и преданности делу, которые играют ключевую роль в развитии аграрного сектора.

Фото: акимат СКО

В таких семьях опыт и знания передаются из поколения в поколение, формируя уникальные традиции, технологии и подходы к работе на земле. Примером могут служить трудовые династии Шаймерденовых, Малаевых, Зикирина, Звольского, Щеголева и многих других.

Фото: акимат СКО

Сельское хозяйство – основа жизни, это труд, который требует не только профессионализма, но и терпения, самоотдачи и любви к земле. Во время собрания глава региона от имени президента вручил государственные награды лучшим представителям отрасли за их вклад в развитие агропромышленного комплекса. Это механизаторы, агрономы, доярки, комбайнеры, водители и директора хозяйств. Именно благодаря им люди потребляют качественную и экологически чистую продукцию.

Материал собкора Артема Чумакова.