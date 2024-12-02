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В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов

В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:52 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В форуме, проходившем во Дворце школьников I-Qostanay, приняли участие аким области Кумар Аксакалов, руководитель Центрального аппарата партии Amanat Мади Оспанов, председатель Костанайского областного филиала партии Amanat Алмат Досмухамедов.

Мероприятие было организовано по инициативе партии Amanat.

В числе более трехсот участников, кроме руководителей административных единиц, были депутаты областного маслихата, председатели территориальных филиалов и исполнительные секретари, председатели первичных партийных организаций.

Участники форума, состоявшего из пленарного заседания и секционных обсуждений, обсудили результаты ключевых социальных и инфраструктурных проектов, а также приоритеты дальнейшего развития.

Сегодня в области работают 197 акимов поселков, сел.

В своем приветственном слове глава региона Кумар Аксакалов отметил значимость реализуемых в области проектов, нацеленных на развитие сельских территорий. Он акцентировал внимание на возросшей ответственности местных акимов, подчеркнув их ключевую роль в улучшении качества жизни населения.

В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:52

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Жизнь на селе должна стать лучше, у сельчан появятся новые возможности для роста и доступа ко всем благам цивилизации. Президент в своих Посланиях неизменно уделяет приоритетное внимание укреплению принципов справедливости и демократии. Партия поддерживает эти инициативы, активно сотрудничая с правительством и акиматами. Наша задача – обеспечить акимов всеми необходимыми ресурсами и возможностями. Акимы должны способствовать экономическому развитию своих территорий, внедрять новые инвестиционные проекты и создавать благоприятные условия для предпринимательства. Сегодняшний форум был посвящен укреплению связей между сельскими акимами и партией, а также улучшению уровня жизни сельского населения", – сказал аким области.

Руководитель Центрального аппарата партии Amanat Мади Оспанов отметил высокую ответственность, возложенную на местные исполнительные органы власти, подчеркнул роль института сельских акимов и остановился на значимых реформах, реализуемых в стране.

"Глава государства отметил, что развитие агропромышленного комплекса напрямую сказывается на улучшении жизни сельских жителей. В связи с этим поставлены ключевые задачи, такие как модернизация инфраструктуры, внедрение инновационных агротехнологий и создание новых производственных мощностей", — отметил он.
В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:52

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Весной этого года, по инициативе партии при поддержке акима области, стартовал региональный проект "Жарқын ауыл". Подписаны трехсторонние меморандумы о социальном сотрудничестве между сельскими акимами, предпринимателями и филиалами партии. Сегодня, в рамках этих обязательств, по всей области уже реализовано 903 мероприятия на сумму 15 млрд тенге, в том числе за счет привлеченных средств – более 600 мероприятий на сумму 3 млрд тенге. Установлено 47 въездных арок, 34 детских и спортивных площадок, построено 62 дома, установлено 45 заборов, отремонтировано 140 улиц (дорог). Работа в этом направлении продолжится и в следующем году.

Так, за последние 2 года бюджет области вырос в 1,6 раза и составил в текущем году 694,5 млрд тенге, в том числе на развитие инфраструктуры и содержание сельских населенных пунктов более 150 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем 2 года назад.

Собственные доходы выросли на 42% составив 221 млрд тенге, что обусловлено разновекторностью экономики области, позволяющей привлекать крупные инвестиции.

По поручению главы государства до 2026 года 100% населенных пунктов будут обеспечены качественным водоснабжением.

По итогам текущего года впервые будет подключено к центральному водоснабжению 15 сел с населением 11 тыс. человек, в 41-м селе будут установлены комплексные блок-модули очистки воды.

Для достижения 100% охвата в следующем году будет реализовано 34 проекта на сумму 14,6 млрд тенге.

Также на реализацию 16-ти проектов газоснабжения в этом году выделено 4 млрд тенге.

Необходимо отметить, что в регионе существует дефицит товарного газа ввиду полной загруженности мощностей магистральных газопроводов. По этой причине с 2019 года не выдают разрешение на подключение новых потребителей и объектов бизнеса.

Решит эту проблему реализация крупного инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода из Актюбинской области до Костаная. Это самый грандиозный проект в регионе за годы Независимости, который окажет влияние на все сферы жизни, создаст возможность для реализации крупных инвестпроектов.

Также, на паритетной основе совместно с АО QazaqGaz предусмотрено инвестирование 30 млрд. тенге на проектирование и начало реализации в 2025 году подводящего газопровода от Костаная в Мендыкаринский район. Это откроет дальнейшую перспективу газификации Узункольского, Сарыкольского и Карасуского районов.

На автодорожную отрасль в текущем году выделено 73,8 млрд тенге. Отремонтировано 1 200 км автодорог, стоит отметить, что это в пять раз больше, чем в 2022 году. Это только на ремонт дорог местного значения выделено 36,6 млрд тенге – это самая большая сумма по стране. В результате отремонтировано более 70-ти подъездных путей к СНП и 371 улица в 108-ми населенных пунктах области.

В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:52

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

На следующий год планируется отремонтировать порядка 83-х подъездных путей к СНП, а также 362 улицы в 103-х населенных пунктах.

Также в сфере благоустройства сельской местности продолжается работа по сносу ветхих зданий.

Всего в этом году по области снесено 362 единицы ветхого жилья. В планах, на следующий год снос порядка 600 ветхих зданий, на которые в бюджете предусмотрено 630 млн тенге.

В рамках форума участники рассказали о развитии своих территорий. Основной акцент был сделан на улучшение транспортной инфраструктуры: ведутся работы по ремонту внутрипоселковых дорог. Также активно реализуются проекты в социальной сфере – строятся и обновляются спортивные объекты, школы, больницы и амбулатории. Особое внимание уделяется модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая реконструкцию систем газо-, водо- и теплоснабжения.

Так, аким Алтынсаринского района Арнур Сартов рассказал о ключевых инициативах, которые реализуются для улучшения качества жизни местных жителей. По его словам, особое внимание уделяется проекту "Жарқын ауыл", в рамках которого уже реализовано 42 мероприятия на общую сумму 158 млн тенге.

"Мы ликвидировали ветхие дома, установили современные спортивные и детские площадки, обновили уличное освещение. Кроме того, начаты работы по прокладке нового водопровода в селе Тобыл, что обеспечит доступ к чистой воде для более чем 3 тысяч жителей. Развитие дорожной инфраструктуры – еще один приоритет: в этом году мы завершили ремонт 15 километров автодорог. Все эти меры направлены на создание комфортной среды для жизни в сельской местности и стимулирование экономического роста", – подчеркнул он.

Во второй части форума участники погрузились в обсуждение реализации ключевых партийных проектов, таких как "Ауыл аманаты", "Жер аманаты" и "Қарызсыз қоғам", а также ознакомились с последними изменениями в законодательстве, в частности с новым законом "О государственных закупках". Кроме того, в рамках семинаров было уделено внимание эффективному взаимодействию с гражданами, с акцентом на использование искусственного интеллекта и социальных сетей в местном самоуправлении.В рамках панельных сессий акимы и специалисты обменялись опытом и обсудили наиболее актуальные вопросы.

В Костанайской области прошел первый форум акимов сельских округов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:52

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В завершение мероприятия акимы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены благодарственными письмами от Исполнительного секретаря партии.

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