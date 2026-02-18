#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Аким Костанайской области высказался о задержании КНБ своего заместителя

Гульбарам Мусагазин, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 10:27 Фото: gov.kz
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию вокруг задержания своего заместителя Гульбарам Мусагазиной, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием "ТоболИнфо" он уточнил, что Мусагазина освобождена от занимаемой должности на основании поданного ею заявления от 11 февраля 2026 года.

"Как вам известно, распространена информация о начале досудебного разбирательства в отношении Гульбарам Мусагазиной. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Согласно законодательству, государственные органы не вправе вмешиваться в ход расследования и давать соответствующую оценку. Рассчитываю на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств".Кумар Аксакалов

Мусагазина была назначена на должность заместителя акима Костанайской области в июле 2024 года. Она курировала направления экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.

Уже в феврале 2025 года в социальных сетях появилась информация о ее задержании сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ). В ведомстве это подтвердили и добавили, что проводится досудебное расследование.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
