Аида Балаева наградила победителей Национальной литературной премии "Айбоз"

Церемония награждения победителей Национальной литературной премии "Айбоз" 2 декабря состоялась в Алматы. Конкурс, организованный Министерством культуры и информации РК, прошел в третий раз, сообщает Zakon.kz.

По информации МКИ РК, поздравляя лауреатов, министр культуры и информации Аида Балаева выразила писателям признательность за вклад в развитие казахской литературы.

"Премия "Айбоз" – это особая награда, которая открывает новые имена, прославляет мастеров слова и знакомит народ с их творчеством", – сказала министр.

При этом она отметила, что государство уделяет особое внимание литературной сфере, поддерживая ее развитие через системные проекты.

"Ежегодно Союз писателей совместно с акиматом города Алматы вручает гранты 400, совместно с акиматом Астаны – 80 столичным авторам. Министерство продолжает системную работу и в книжной сфере. В этом году по программе закупок общественно значимой литературы 52 авторам были выплачены гонорары. Новые произведения в следующем году будут доступны широкому кругу читателей. По программе перепечатки в 2023 году издано 134 книги, а до конца текущего года 189 новых книг – переданы в библиотеки страны", – проинформировала Аида Балаева.

Также в этом году министерство реализовало три крупных проекта в партнерстве с Союзом писателей Казахстана:

проект "Литературно-познавательная панорама Казахстана", в рамках которого молодые авторы посетили регионы страны и создали 20 новых произведений. До конца года авторы получат гонорары в размере 4 млн тенге;

проект "Школа мастерства писателей", где начинающие литераторы обучаются, обретают новые навыки и умения под руководством известных отечественных и зарубежных авторов;

проект "Научные исследования казахских писателей в архивах стран СНГ", направленный на углубленное изучение литературного наследия казахских поэтов и писателей.

Отмечается, что 2024 год был также ознаменован празднованием юбилеев таких выдающихся писателей, как Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова и Герольд Бельгер. Тематические туры, посвященные этим событиям, укрепили интерес к национальной литературе.

Кроме того, по поручению главы государства в Казахстане была установлена новая праздничная дата – Национальный день книги, который отмечается 23 апреля. В честь этого события министерством был объявлен конкурс "Ұлттық кітап".

В своем выступлении министр заострила внимание на ряде важных инициатив, которые реализуются для популяризации книжной сферы. Помимо премии "Айбоз", для молодых казахстанских писателей проводятся и другие конкурсы: Президентская специальная литературная премия, премия в области литературы для укрепления межкультурного и межэтнического единства "Дарын".

В этом году при Министерстве культуры и информации РК создан литературный клуб для молодых писателей "Алқа". Молодые писатели провели литературный тур в честь 130-летия Ильяса Жансугурова и 100-летия Бердибека Сокпакбаева.

"Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В связи с этим объявлен конкурс "Ерлік пен еңбек дастаны", направленный на поддержку талантливых авторов и раскрытие значимости рабочих профессий в обществе. Мы считаем, что все это является ярким примером комплексных мер, направленных на поддержку национальной литературы и сообщества писателей", – резюмировала Аида Балаева.

В 2024 году заявки на соискание премии "Айбоз" подали авторы 176 произведений по семи номинациям: "Лучшая проза" – 57, "Лучшая поэзия" – 37, "Лучшая драматургия" – 16, "Лучшая литературная критика" – 13, "Лучший литературный перевод" – 14, "Лучшая детская литература" – 31 и "Лучший комикс" – восемь заявок.

По результатам тайного голосования независимого жюри обладателем премии в номинации "Лучшая проза" стал автор романа "Махамбеттің өлім жазасы" Бекет Қарашин, в номинации "Лучшая поэзия" – автор баллады "Айкөркем" Маралтай Райымбекұлы. В номинации "Лучшая драматургия" наибольшее количество голосов было отдано за пьесу "Әзірет Сұлтан", автором которой является Думан Рамазан. Премия в номинации "Лучший литературный перевод" была присуждена Раузе Мұсабаевой за работу "Таң жұлдызы". В числе обладателей премий в номинации "Лучшая детская литература" – Төкен Әлжантегі с произведением "Қызықтың бәрі ауылда", в номинации "Лучшая литературная критика" – Жүсіпбек Қорғасбек с произведением "Сайтанның ойыны". Автором "Лучшего комикса" был назван Жақсылық Сабитов с работой "Жошы хан".

Общий призовой фонд национальной литературной премии составил 35 млн тенге.

"Айбоз" – национальная литературная премия, учрежденная Министерством культуры и информации РК в целях поддержки и стимулирования отечественных литераторов.