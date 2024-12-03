Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам

В Жетысуской области Алакольским районном судом осуждены директор РГУ "Алакольский государственный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Абылкасимов, его заместитель Бейсенов и руководитель отдела Шалапанов, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 3 декабря, они признаны виновными в неоднократном получении взяток от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконный сенокос на обслуживаемой территории.

"Абылкасимову и Шалапанову назначено наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову – 15,7 млн тенге", – сказано в сообщении.

Этим же приговором жители Алакольского района Булгунчинов и Канагатов за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу вступил.

При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания будет заменена на лишение свободы.

24 ноября 2024 года сообщалось о том, что в Актюбинской области вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал взятки за восстановление села, сильно пострадавшего от паводка.