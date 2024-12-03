Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам
По информации Антикора от 3 декабря, они признаны виновными в неоднократном получении взяток от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконный сенокос на обслуживаемой территории.
"Абылкасимову и Шалапанову назначено наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову – 15,7 млн тенге", – сказано в сообщении.
Этим же приговором жители Алакольского района Булгунчинов и Канагатов за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Судебный акт в законную силу вступил.
При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания будет заменена на лишение свободы.
24 ноября 2024 года сообщалось о том, что в Актюбинской области вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал взятки за восстановление села, сильно пострадавшего от паводка.