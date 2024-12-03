Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Директора Алакольского заповедника и его подчиненных приговорили к крупным штрафам

Осуждены Абылкасимов, его заместитель Бейсенов и руководитель отдела Шалапанов, Алакольский государственный заповедник , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 16:22 Фото: wikimedia
В Жетысуской области Алакольским районном судом осуждены директор РГУ "Алакольский государственный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Абылкасимов, его заместитель Бейсенов и руководитель отдела Шалапанов, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 3 декабря, они признаны виновными в неоднократном получении взяток от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконный сенокос на обслуживаемой территории.

"Абылкасимову и Шалапанову назначено наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову – 15,7 млн тенге", – сказано в сообщении.

Этим же приговором жители Алакольского района Булгунчинов и Канагатов за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу вступил.

При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания будет заменена на лишение свободы.

24 ноября 2024 года сообщалось о том, что в Актюбинской области вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал взятки за восстановление села, сильно пострадавшего от паводка. 

Читайте также

ЕБРР и БРК инвестируют в проект по объединению энергосистемы Казахстана
ЕБРР и БРК инвестируют в проект по объединению энергосистемы Казахстана
Модель, блогер и любительница верховой езды из Китая Таотао Айма
Известная наездница из Китая и модели устроили захватывающие скачки в горах Алматы
Стали известны подробности смерти пса-волонтера из Атырауской области
Стали известны подробности смерти пса-волонтера из Атырауской области
Ирина Капитанова
Жетысуская область 2024 год Взятки Коррупция Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: