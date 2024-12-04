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Подарок от президента Токаева получила девочка из Павлодарской области

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:37 Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Шестилетняя Хадия Кунаева стала обладательницей подарка от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что маленькая жительница Экибастуза стала чемпионкой мира по джиу-джитсу. В прошлом месяце, на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби, она одержала чистую победу со счетом 11:0.

Джиу-джитсу, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:37

Фото: Самат Кунаев

Подарок от главы государства девочке вручил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Об этом он рассказал 3 декабря на своей странице в Instagram. Там же выяснилось, что девочку тренирует ее отец – действующий спортсмен Самат Кунаев.

"Пример семьи, где шестеро из семи детей занимаются единоборствами – эталон спортивного воспитания, дисциплины и семейных ценностей", – отметил глава региона.
Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:37

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

А казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева покорила сразу три мировых рейтинга FIDE.

Алия Абди
Байханов Асаин Токаев Касым-Жомарт Павлодарская область Экибастуз 2024 год Джиу-джитсу Награждения Подарки
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