Подарок от президента Токаева получила девочка из Павлодарской области

Шестилетняя Хадия Кунаева стала обладательницей подарка от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что маленькая жительница Экибастуза стала чемпионкой мира по джиу-джитсу. В прошлом месяце, на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби, она одержала чистую победу со счетом 11:0.

Фото: Самат Кунаев

Подарок от главы государства девочке вручил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Об этом он рассказал 3 декабря на своей странице в Instagram. Там же выяснилось, что девочку тренирует ее отец – действующий спортсмен Самат Кунаев.

"Пример семьи, где шестеро из семи детей занимаются единоборствами – эталон спортивного воспитания, дисциплины и семейных ценностей", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

А казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева покорила сразу три мировых рейтинга FIDE.