Путин получил подарок от Токаева: на картине – две исторические личности
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Омск подарил символичный подарок президенту России Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства преподнес картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский.
Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме. На мероприятии Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript