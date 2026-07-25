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Политика

Путин получил подарок от Токаева: на картине – две исторические личности

Путин получил подарок от Токаева: на картине – две исторические личности, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 22:52 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Омск подарил символичный подарок президенту России Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства преподнес картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский.

Путин получил подарок от Токаева: на картине – две исторические личности, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 22:52

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме. На мероприятии Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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