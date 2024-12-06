Ерболат Досаев: Алматы возвращает статус города-сада

В рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева по возрождению Алматы как города-сада продолжается активная реализация программы по масштабному озеленению мегаполиса.

Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил в ходе сессии городского маслихата, на которой рассматривается проект бюджета мегаполиса на 2025-2027 годы.

Одной из ключевых инициатив является Дорожная карта "Зеленый Алматы", утвержденная в 2022 году.

Основной целью программы является высадка 2,5 млн зеленых насаждений к 2030 году.

Ежегодно планируется сажать по 320 тыс. деревьев и кустарников. До 2025 года будет высажено свыше 1,2 млн деревьев, а до 2030 года – около 1,3 млн деревьев.

Фото: Даурен Исаев

В 2024 году из 320 тыс. зеленых насаждений уже высажено 224 тыс. саженцев, из которых более 150 тыс. составляют деревья, а 74 тыс. – кустарники. Посадка деревьев продолжается, до конца текущего года предстоит посадить еще 96 тыс. саженцев.

"В целях качественной реализации поручения главы государства по возрождению статуса "Алматы – город-сад" за 2023-2024 годы установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году будет установлено еще 290 км таких сетей на сумму 4,1 млрд тенге. Это позволит охватить более 1 млн деревьев системой автополива". Ерболат Досаев

Фото: Даурен Исаев

Напомним, в апреле 2024 года в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" проведена масштабная акция по озеленению города "Алматы – город-сад". В ходе мероприятия было высажено более 7 тыс. зеленых насаждений, включая 4015 плодовых деревьев (3 855 яблоневых), 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников.

Основные посадки были выполнены в ключевых зонах города: в парке ALA 2 270 саженцев яблони, в парке севернее ул. БАКА 500 плодовых деревьев (яблоня – 250 шт., абрикос – 250 шт.) и на смотровой площадке вдоль реки Боралдай 1 000 деревьев лиственных пород.

Районные акиматы также активно подключились к созданию яблоневых аллей и высадке кустарников. В Алатауском районе было высажено 70 яблоневых деревьев и 250 кустарников, в Медеуском районе – 220 яблоневых деревьев, из которых 150 саженцев высажено на территории Алматинского зоопарка, в Бостандыкском районе – 230 яблоневых деревьев, в том числе 150 саженцев – в парке Первого Президента.

Фото: Даурен Исаев

Дорожная карта "Зеленый Алматы" – это не только вклад в улучшение экологической ситуации, но и в повышение качества жизни горожан. Зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата, снижению уровня загрязнения воздуха и созданию комфортной городской среды.