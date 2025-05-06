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Общество

В Алматы благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина "от фасада до фасада" завершится в ноябре

реконструкция, реновация, озеленение, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:08 Фото: пресс-служба акима Алматы
В рамках программы "Таза Қазақстан" приняты меры по качественному благоустройству и озеленению Алматы, сообщается в отчете акима Алматы Ерболата Досаева за период с 1 по 30 апреля 2025 года по исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В городе благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина по принципу "от фасада до фасада". Этот проект является первым в городе по благоустройству.

30 апреля начались конкурсные процедуры по определению подрядной организации по строительным работам, которые завершатся в ноябре 2025 года.

Фото: пресс-служба акима Алматы

За прошедший месяц в Алматы завершили комплексное благоустройство на 16 участках улиц протяженностью 33,6 км.

Фото: пресс-служба акима Алматы

С 1 апреля 2025 года стартовали работы по благоустройству дворов: до конца года благоустроят 426 дворов из запланированных 470. Всего в Алматы насчитывается 4316 дворов, из них за последние 3 года привели в порядок 1176.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Для озеленения Алматы в довегетационный весенний период (март-апрель) высадили 2 тыс. крупномерных деревьев высотой более 6 метров.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Саженцы привезли из питомников трех стран: Германии (липа), Турции (ясень, вяз, клен) и России (ель, сосна). В рамках компенсационных посадок высадили 15 тыс. саженцев высотой более 2,5 метра.

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Айсулу Омарова
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