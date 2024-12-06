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События

Токаев считает, что ООН нуждается в реформировании

Токаев считает, что ООН нуждается в реформировании, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 19:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 декабря принял участие в панельной сессии конференции Doha Forum, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора – журналиста СNN Джулии Чаттерлей.

Президент Казахстана, прежде всего, высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав.

Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 19:04

Фото: akorda.kz

"ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.

"С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры – это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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