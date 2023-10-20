Токаев: Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе

20 октября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ветеранов геологической отрасли Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны – академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К. И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым.

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.

По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем Послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн кв. км.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, в целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства.

Фото: akorda.kz

Также были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.