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Токаев: Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе

Токаев: Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе Фото: akorda.kz
20 октября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ветеранов геологической отрасли Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны – академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К. И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым.

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.

По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем Послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн кв. км.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, в целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства.

Токаев: Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе

Фото: akorda.kz

Также были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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