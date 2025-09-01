#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
События

Токаев призвал к реформированию ООН

Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:15 Фото: senate.parlam.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв к реформированию ООН, который прозвучал во время саммита "ШОС плюс" в Китае, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в нынешних сложных геополитических реалиях нужно поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию.

"В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – подчеркнул Токаев.

Также президент Казахстана дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества.

По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.

Отдельно Токаев поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, где озвучил ряд инициатив и предложений Казахстана.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходит 1 сентября 2025 года в Китае.

В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Это деликатная тема": Токаев рассказал о состоянии Каспийского моря
События
15:24, Сегодня
"Это деликатная тема": Токаев рассказал о состоянии Каспийского моря
В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана
События
15:13, Сегодня
В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: