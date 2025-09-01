Токаев призвал к реформированию ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв к реформированию ООН, который прозвучал во время саммита "ШОС плюс" в Китае, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в нынешних сложных геополитических реалиях нужно поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию.

"В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – подчеркнул Токаев.

Также президент Казахстана дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества.

По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.

Отдельно Токаев поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, где озвучил ряд инициатив и предложений Казахстана.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходит 1 сентября 2025 года в Китае.

В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.