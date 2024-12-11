В 2,8 раза увеличились темпы обновления техники благодаря субсидиям в АПК

Итоги проверки Высшей аудиторской палаты системы субсидирования в сельском хозяйстве заслушали сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана.

Об эффективности субсидирования в АПК свидетельствуют следующие показатели: получатели субсидий в растениеводстве в 2023 году собрали по 18,5 ц/га, когда в среднем по стране урожайность была на уровне 10 ц/га. В 2024 году – по 25-30 ц/га, что также выше среднереспубликанского показателя.

Предприятия отрасли птицеводства, животноводства также демонстрируют уверенный рост объемов производства. Так, за 5 лет отрасль птицеводства повысила обеспеченность по мясу птицы с 55% до 73%. Только за период 2022-2023 год прирост производства составил 16%. Это очень хорошие показатели. К примеру, холдинг "Айтас" за 5 лет увеличил объемы производства в 5,5 раза, достигнув 160 тыс. тонн продукции в год. ТОО "Аулие Ата Феникс" за 3 года удвоили объемы производства: с 5 до 10 тыс. тонн в год.

В молочном производстве средние надои в современных МТФ достигли 7800 литров в год на 1 фуражную корову, а лидеры доят по 11 тыс. литров, что соответствует всем мировым стандартам. Хотя в 2021 году средний надой в сельхозформированиях составлял 4400 литров в год.

Для сравнения: в 2014 году уровень обновления техники составлял всего 2% в год приобреталось 5 тыс. машин, а сейчас по итогам года данный показатель составил 5,5%, аграрии приобрели 22 тыс. единиц современной техники.

Отметим, что в аграрной отрасли 14 направлений субсидирования, 90 тыс. зарегистрированных пользователей, в год поступает 224 тыс. заявки. Учитывая данные масштабы, погрешности и ошибки не исключены. Однако аудитом выявлены финансовые нарушения на сумму 2 млрд тенге, что составляет 0,2% от охваченной аудитом суммы в 943 млрд тенге. Это говорит об общем нормальном функционировании системы.

По итогам 2023 года по 10 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более, включая муку пшеничную, соль, хлеб, рис, макароны, масло подсолнечное, картофель, баранину, говядину и морковь.

Обеспеченность по 14 продовольственным товарам составляет 80% и более, среди которых: яйца куриные, огурцы, конина, томаты, молоко, крупа гречневая, капуста, перец, свинина, лук, свекла столовая, кисломолочные продукты, масло сливочное и яблоки.

В 2024 году для повышения эффективности субсидирования министерством сельского хозяйства принят ряд мер. Так, в 2024 году из 450 млрд тенге субсидий 50% направлены на фининструменты, в основном – на удешевление процентной ставки по кредитам и лизингу. Их конечные получатели – банки второго уровня, фининституты. Внесены изменения, чтобы фермеры получали уже удешевленный кредит под чистые 5%.

Данная практика будет продолжена – в оборотных средствах для переработки, животноводства, а также по длинным деньгам на инвестиционные цели. Задача – обеспечить отрасль ресурсами. Также введены встречные обязательства в виде роста валовой продукции сельхозтоваропроизводителей. Министерство берет в работу все данные по результатам проверки рекомендации.