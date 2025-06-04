Мажилис рекомендовал правительству принять меры по обеспечению казахстанцев дешевыми лекарствами

Депутаты Мажилиса 4 июня 2025 года на пленарном заседании палаты приняли к сведению отчет Высшей аудиторской палаты об итогах аудита эффективности деятельности Министерства здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству принять комплексные меры по стимулированию развития отечественной фармацевтической промышленности для снижения импортозависимости.

Для развития единой эффективной системы обеспечения лекарственными средствами рекомендовано наладить взаимосвязь между отечественными фармацевтическими компаниями, клиническими протоколами и Казахстанским национальным лекарственным формуляром.

Также следует проработать вопросы передачи функции ТОО "СК-Фармация" по мониторингу процессов реализации долгосрочных договоров, заключенных с отечественными товаропроизводителями лекарственных средств и медицинских изделий, в компетенцию Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Заключать договоры по поставке лекарств предлагается напрямую от производителей.

Министерству здравоохранения рекомендовано сделать анализ действующих нормативных правовых актов на предмет исключения выявленных аудитом правовых пробелов.

Усилить ответственность субъектов, осуществляющих производство и оптовую реализацию лекарственных средств без сертификатов надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

Депутаты рекомендовали обеспечить прозрачность процессов государственной экспертизы, регистрации и ценообразования лекарственных средств.

Помимо этого, необходимо также разработать четкие критерии рационального планирования потребности населения в лекарственных средствах и их списании, усилить систему мониторинга и контроля закупа препаратов с использованием цифровых технологий. В усилении нуждается и госконтроль качества лекарств в целях борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов указал на неэффективность механизмов закупа, хранения и логистики лекарств.