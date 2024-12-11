Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк. Об этом сегодня, 11 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с момента присоединения к этой организации в 2007 году Казахстан демонстрирует приверженность соблюдению стандартов ИПДО. На законодательном уровне закреплено обязательство недропользователей соблюдать требования организации и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны.

Фото: akorda.kz

Президент проинформировал главу ИПДО о предпринимаемых регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи. В частности, принят Комплексный план по развитию отрасли, запущена Единая платформа недропользования, включающая интерактивную карту и более 50 тыс. геологических отчетов. Кроме того, упрощены бизнес-процессы по получению лицензий для разведочных и добычных работ.

В свою очередь Хелен Кларк поделилась стратегическими планами и ключевыми приоритетами организации на предстоящий период. Она также высоко оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности.

Фото: akorda.kz

10 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев побывал в Актюбинской области, где посетил центр оперативного управления, оценил работу областного перинатального центра и побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии.