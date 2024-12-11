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События

Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили

Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк. Об этом сегодня, 11 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с момента присоединения к этой организации в 2007 году Казахстан демонстрирует приверженность соблюдению стандартов ИПДО. На законодательном уровне закреплено обязательство недропользователей соблюдать требования организации и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны.

Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:35

Фото: akorda.kz

Президент проинформировал главу ИПДО о предпринимаемых регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи. В частности, принят Комплексный план по развитию отрасли, запущена Единая платформа недропользования, включающая интерактивную карту и более 50 тыс. геологических отчетов. Кроме того, упрощены бизнес-процессы по получению лицензий для разведочных и добычных работ.

В свою очередь Хелен Кларк поделилась стратегическими планами и ключевыми приоритетами организации на предстоящий период. Она также высоко оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности.

Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:35

Фото: akorda.kz

10 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев побывал в Актюбинской области, где посетил центр оперативного управления, оценил работу областного перинатального центра и побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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