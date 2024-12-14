В Атырау впервые прошел областной форум "Есірткіге жол жоқ"

В форуме, организованном в целях профилактики наркомании и привлечения молодежи к борьбе с наркотиками, приняли участие глава региона Серик Шапкенов и председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Татти Валиева.

Также в мероприятии участвовали прокурор области Бауыржан Жумаханов, начальник Департамента полиции Нурхат Оразбаев, директор Центра психического здоровья Управления здравоохранения Елдос Кыдырсихов и порядка 500 молодых людей.

Серик Шапкенов отметил, что такие мероприятия объединяет общественность вокруг важных целей и способствует повышению эффективности борьбы с наркозависимостью.

"Президент нашей страны в своем Послании четко обозначил одну из важнейших задач, стоящих перед Казахстаном: "Создание общества, свободного от наркотиков, – главная цель, стоящая перед каждым казахстанцем". Борьба с наркоманией – это не просто вызов, это вопрос сохранения национального генофонда, здоровья и будущего наших детей. Сегодняшний форум носит важнейшую миссию: не устрашать молодежь, а привлечь внимание общества к проблеме наркотиков. Наша задача – сделать так, чтобы не только молодежь, но и их родители, семьи и все общество осознали масштабы этой угрозы. Молодежь – это будущее нашего государства. Но для того, чтобы это будущее было здоровым и сильным, мы должны мобилизовать все общество для борьбы с наркоманией. Это не задача только правоохранительных органов, местных исполнительных органов или медицинских учреждений. Это вызов для каждого из нас. Пусть этот форум станет отправной точкой для открытого диалога, новых инициатив и конкретных действий". Серик Шапкенов

По его словам, только вместе мы можем создать страну, где здоровье, осознанность и безопасность будут ценностями каждого гражданина.

Начальник Департамента полиции Атырауской области, генерал-майор Нурхат Оразбаев доложил о работе правоохранительных органов в борьбе с наркотиками и обратился с призывом к молодежи:

"Будущее страны – в ваших руках. Порядок – гарантия безопасного общества. Его защита от вредных привычек зависит от сознательного выбора и ответственности каждого гражданина, особенно молодежи. Ваша задача – следовать правилам на своем жизненном пути, и чтобы никакие вредные привычки не мешали достижению поставленных целей".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

О проводимых мероприятиях по борьбе с наркозависимостью рассказал прокурор области Бауыржан Жумаханов. По его словам, работа продолжается в рамках межведомственных комплексных планов по профилактике, борьбе с преступностью и укреплению правопорядка, утвержденных на ближайшие три года.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Татти Валиева сообщила, что употребление и транспортировка наркотических веществ квалифицируются как тяжкие преступления и по статье 297 УК РК влекут наказание в виде лишения свободы сроком на 5-10 лет, в крупном размере – 6-12 лет, в особо крупном размере с использованием электронных ресурсов – до 10-15 лет, при распространении в образовательных организациях – до 15-20 лет или пожизненно.

Директор Центра психического здоровья Управления здравоохранения Елдос Кыдырсихов отметил, что 37% находящихся под динамическим контролем – граждане в возрасте 18-35 лет.

На форуме своим опытом поделились такие спикеры, как председатель общественного фонда "Хак-Назар" Нуржан Джакупов, представитель Всемирной психиатрической ассоциации, консультант ВОЗ по вопросам психического здоровья Николай Негай, блогер Валерий Канапин, председатель общественного фонда "Жаңа уақыт" Назымгуль Кайсагалиева, предприниматель и общественный деятель Арыстан-Баб Курмаш, депутат городского маслихата Ануарбек Батаев.

Участники мероприятия отметили важность сотрудничества в борьбе с наркотиками и обсудили новые предложения и идеи в этом направлении.

Форум прошел при организации областного акимата и департамента полиции. Трансляцию посмотрели около 30 тысяч человек, включая студентов университетов и колледжей региона.

Для справки: Тяжкие преступления, связанные с хранением и сбытом наркотиков, возросли в два раза. Приговор в отношении 94 человек вступил в силу. Всего правоохранительными органами было изъято более 284 кг наркотических средств и психотропных веществ. 530 человек взяты на динамическое наблюдение в областной центр психического здоровья.