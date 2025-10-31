ИИ поможет выявлять подростков из группы риска: в Атырау прошел масштабный форум прокуратуры
Отмечается, что масштабный форум организован в рамках реализации проекта "Закон и Порядок" совместно с местным исполнительным органом. Он направлен на профилактику экстремизма и терроризма.
Мероприятие прошло с использованием видеоконференцсвязи и объединило более 14 тыс. участников, включая учеников всех школ города.
В работе форума приняли участие представители Управления по делам религии области, Департамента полиции, Центра помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Шапағат" и другие.
Цель мероприятия – укрепление духовно-нравственных ценностей, формирование позитивного мировоззрения, развитие правовой культуры и гражданской ответственности, а также профилактика административных и уголовных правонарушений среди несовершеннолетних.
По итогам форума предложено внедрить элементы искусственного интеллекта для выявления групп риска среди учащихся и усилить системную разъяснительную работу.
Данная работа будет продолжена в учебных заведениях города и региона.