ИИ поможет выявлять подростков из группы риска: в Атырау прошел масштабный форум прокуратуры

Прокуратурой Атырауской области организован форум "Духовный иммунитет молодежи – общая ответственность общества и образовательных организаций". Об этом 31 октября 2025 года рассказали в пресс-службе надзорного органа региона, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что масштабный форум организован в рамках реализации проекта "Закон и Порядок" совместно с местным исполнительным органом. Он направлен на профилактику экстремизма и терроризма.

Мероприятие прошло с использованием видеоконференцсвязи и объединило более 14 тыс. участников, включая учеников всех школ города.

В работе форума приняли участие представители Управления по делам религии области, Департамента полиции, Центра помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Шапағат" и другие.

Цель мероприятия – укрепление духовно-нравственных ценностей, формирование позитивного мировоззрения, развитие правовой культуры и гражданской ответственности, а также профилактика административных и уголовных правонарушений среди несовершеннолетних.

По итогам форума предложено внедрить элементы искусственного интеллекта для выявления групп риска среди учащихся и усилить системную разъяснительную работу.

Данная работа будет продолжена в учебных заведениях города и региона.