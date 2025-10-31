#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

ИИ поможет выявлять подростков из группы риска: в Атырау прошел масштабный форум прокуратуры

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:17 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Атырауской области организован форум "Духовный иммунитет молодежи – общая ответственность общества и образовательных организаций". Об этом 31 октября 2025 года рассказали в пресс-службе надзорного органа региона, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что масштабный форум организован в рамках реализации проекта "Закон и Порядок" совместно с местным исполнительным органом. Он направлен на профилактику экстремизма и терроризма.

Мероприятие прошло с использованием видеоконференцсвязи и объединило более 14 тыс. участников, включая учеников всех школ города.

В работе форума приняли участие представители Управления по делам религии области, Департамента полиции, Центра помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Шапағат" и другие.

Цель мероприятия – укрепление духовно-нравственных ценностей, формирование позитивного мировоззрения, развитие правовой культуры и гражданской ответственности, а также профилактика административных и уголовных правонарушений среди несовершеннолетних.

По итогам форума предложено внедрить элементы искусственного интеллекта для выявления групп риска среди учащихся и усилить системную разъяснительную работу.

Данная работа будет продолжена в учебных заведениях города и региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Прокуратура оспаривает права ТОО на 820 га земель сельхозназначения в Алматинской области
15:51, 31 октября 2024
Прокуратура оспаривает права ТОО на 820 га земель сельхозназначения в Алматинской области
В ЗКО прошел патриотический форум молодежи
09:00, 22 октября 2023
В ЗКО прошел патриотический форум молодежи
В Туркестане прошел молодежный форум "Воспитанная молодежь – безопасное общество"
14:16, 08 августа 2023
В Туркестане прошел молодежный форум "Воспитанная молодежь – безопасное общество"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: