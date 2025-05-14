Казахстан – лидер по качеству жизни в Центральной Азии

Казахстан занял 70-е место в мире по качеству жизни cогласно исследованию, основанному на комплексном индексе Human Progress Index. Этот результат ставит РК в число стран с "очень высоким" уровнем качества жизни и делает безусловным лидером в Центральной Азии и СНГ, сообщает Zakon.kz.

Показатель качества жизни – один из ключевых факторов, влияющих на привлекательность страны для проживания, работы, а также для ведения бизнеса и привлечения квалифицированных кадров. Глобальный рейтинг качества жизни от журнала CEOWORLD Magazine основан на анализе индекса Human Progress Index (HPI) и данных опроса более 250 тысяч человек по всему миру, включая Казахстан.

Три вектора качества жизни

Индекс HPI структурирован по трем основным категориям, каждая из которых имеет равный вес в итоговом балле, нормированном по 100-балльной шкале.

Стабильность. Ключевые индикаторы включают экономический рост, налоговую нагрузку (косвенные, корпоративные, подоходные налоги), ожидаемую продолжительность жизни, уровень доходов и занятости, безопасность рабочих мест, жилищные условия и расходы, а также чистый финансовый капитал домохозяйств.

Удовлетворенность. Показатели включают уровень безопасности и субъективное ощущение счастья, эффективность государственного управления и уровень коррупции, качество и доступность систем здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры и транспорта, а также показатели детской и материнской смертности.

Баланс свобод. Включает оценку прав человека и гражданских свобод, политических прав, баланса между работой и личной жизнью, религиозной свободы, гендерного равенства и состояния окружающей среды.

Итоговый HPI представляет собой среднее арифметическое баллов по этим трем категориям.

Лидеры и аутсайдеры

Верхние строчки глобального рейтинга традиционно занимают страны с высокоразвитой экономикой, сильными социальными институтами и высокой степенью стабильности. В топ-10 вошли:

Фото: Zakon.kz

Эти государства демонстрируют высокую эффективность управления, развитую инфраструктуру, доступ к качественным услугам и стабильную экономическую среду, что делает их привлекательными для жизни и ведения бизнеса.

В то же время нижние строчки рейтинга занимают страны, сталкивающиеся с серьезными вызовами в области экономического развития, безопасности и государственного управления. Преимущественно это африканские государства с низким уровнем дохода, слабой инфраструктурой и ограниченным доступом к базовым услугам, часто обремененные конфликтами:

Фото: Zakon.kz

Их позиции отражают структурные проблемы, низкий уровень стабильности и ограниченные возможности для обеспечения высокого качества жизни населения.

Позиция Казахстана: место в мире и региональный контекст

В рейтинге качества жизни 2025 года Казахстан занял 70-е место с индексом HPI 79.32. Этот результат соответствует категории "очень высокий" уровень качества жизни по классификации CEOWORLD Magazine, что является уверенным показателем в мировом масштабе.

Рассмотрим позицию Казахстана в сравнении с другими странами региона и бывшего СССР:

В контексте стран бывшего СССР. Казахстан (70-е место) располагается позади стран Балтии (Эстония – 33, Литва – 39, Латвия – 41), являющихся лидерами группы, и России (59-е место). Беларусь (72-е место) занимает близкую позицию. Однако Казахстан значительно опережает большинство других стран бывшего Советского Союза, включая государства Центральной Азии, Закавказья, Молдову и Украину, которые находятся в рейтинге ниже (с 78-го по 128-е места). Это позволяет позиционировать Казахстан в верхней части списка стран постсоветского пространства по уровню качества жизни.

В контексте стран Центральной Азии. Здесь лидерство Казахстана является неоспоримым. Страна значительно превосходит своих ближайших соседей по индексу HPI:

Фото: Zakon.kz

Этот отрыв обусловлен более высокими показателями Казахстана по экономическим параметрам, развитию инфраструктуры и эффективности социальных систем, что подчеркивает его доминирующую позицию в регионе с точки зрения качества жизни и потенциала для развития.

Внутренние диспаритеты

Несмотря на относительно высокую глобальную позицию и региональное лидерство, анализ внутренней ситуации в Казахстане выявляет существенные различия в качестве жизни между отдельными регионами и населенными пунктами, комментирует итоги исследования социолог Айгуль Садыкова.

"Национальные исследования часто показывают, что более высокие показатели качества жизни демонстрируют не только крупнейшие мегаполисы, но и ряд средних и малых городов, таких как Туркестан, Актау, Степногорск, Кызылорда, Лисаковск". Айгуль Садыкова

В то же время крупные центры, такие как Астана и Алматы, сталкиваются с характерными для быстрорастущих агломераций проблемами: нагрузка на транспортную и инженерную инфраструктуру, ухудшение экологической ситуации, дефицит мест в образовательных и медицинских учреждениях. Эти вызовы требуют значительных инвестиций и эффективных управленческих решений для обеспечения равномерного повышения качества жизни на всей территории страны и предотвращения углубления региональных диспропорций, отмечает эксперт.

В целом рейтинг качества жизни CEOWORLD Magazine 2025 года служит важным инструментом для выявления существующих проблем и определения приоритетов. Для Казахстана ключевыми задачами остаются сокращение внутреннего разрыва в качестве жизни между регионами, совершенствование инфраструктуры и повышение эффективности государственных услуг, особенно в условиях растущих городов.

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