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События

Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости

аким Алматы, Алматы, Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:57 Фото: акимат Алматы
В рамках празднования Дня Независимости в Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.
Алматы, День Независимости, возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:57

Фото: акимат Алматы

Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.

Алматы, День Независимости, возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:57

Фото: акимат Алматы

Алматы, День Независимости, возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:57

Фото: акимат Алматы

Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к Независимости Казахстана.

Алматы, День Независимости, возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:57

Фото: акимат Алматы

Церемония завершилась исполнением государственного гимна Республики Казахстан военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.

Андрей Дюсупов
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