Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости

В рамках празднования Дня Независимости в Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат Алматы

Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к Независимости Казахстана.

Фото: акимат Алматы

Церемония завершилась исполнением государственного гимна Республики Казахстан военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.