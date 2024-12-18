#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
События

Казахстанский девелопер выходит на рынок ОАЭ

Казахстанский девелопер выходит на рынок ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:49 Фото: BI Group
Крупнейшая девелоперская компания Центральной Азии, BI Group, объявляет о выходе (о старте продаж) на один из самых быстрорастущих рынков недвижимости мира – город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2024 году объем продаж жилой недвижимости в Дубае достигнет 115 млрд долларов. Прогнозируется, что к 2028 году рынок вырастет до 170 млрд долларов, что открывает значительные возможности для новых участников, готовых к высококонкурентной среде.

Высокая инвестиционная привлекательность, стремительный рост сектора недвижимости и мощный интерес со стороны мировых игроков создают уникальную возможность для застройщиков.

Опыт, ноу-хау и решения BI Group позволят не только успешно конкурировать, но и принести в этот регион казахстанские технологии, скорость реализации проектов и культуру инноваций.

BI Group: амбиции и стратегические цели

Планы компании выходят и за пределы Дубая. BI Group активно исследует рынок недвижимости Абу-Даби и арабских стран. Выход на рынок ОАЭ – важная часть стратегии компании по усилению глобального присутствия и позиционированию Казахстана как значимого игрока на международном рынке недвижимости. BI Group стремится:

  • стать глобальным игроком наряду с такими гигантами, как Emaar, Vinci и Bechtel;
  • к 2030 году получать 50% выручки за счет международных проектов;
  • экспортировать казахстанский опыт в цифровизации и внедрении IT-решений.

О компании

BI Group – девелоперская компания Казахстана с 30-летним опытом, реализующая инновационные проекты в 6 странах мира, включая США и ОАЭ. Холдинг представлен на фондовых рынках AIX и KASE. Ежегодно проходит аудит "большой четверки" KPMG. Единственная казахстанская строительная компания, входящая в рейтинг ведущих мировых застройщиков ENR Top 250 Global Contractors (173 место).

За 30-летнюю историю холдинг построил более 8,5 млн кв. м жилой недвижимости и инфраструктуры. Компания возвела и взяла в управление 12 инновационных школ, проложила 2800 км дорог. В домах BI Group живут более 500 тыс. жителей.

Компания демонстрирует пример социально-ответственного бизнеса. Ежемесячно сотрудники, акционеры и топ-менеджмент BI Group отчисляют часть своей заработной платы в корпоративный благотворительный фонд "Жұлдызай" на помощь особенным детям. При содействии акционеров и партнеров BI Group развиваются такие социальные проекты, как Ана үйі, направленный на поддержку одиноких матерей, и IQanat, предоставляющий возможность сельским школьникам получать образование международного уровня.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды
События
20:47, Сегодня
Движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды
Главную елку страны зажгли в Астане
События
20:14, Сегодня
Главную елку страны зажгли в Астане
В Индерском районе Атырауской области сменился аким
События
18:53, Сегодня
В Индерском районе Атырауской области сменился аким
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: