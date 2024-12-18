Казахстанский девелопер выходит на рынок ОАЭ

Крупнейшая девелоперская компания Центральной Азии, BI Group, объявляет о выходе (о старте продаж) на один из самых быстрорастущих рынков недвижимости мира – город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2024 году объем продаж жилой недвижимости в Дубае достигнет 115 млрд долларов. Прогнозируется, что к 2028 году рынок вырастет до 170 млрд долларов, что открывает значительные возможности для новых участников, готовых к высококонкурентной среде.

Высокая инвестиционная привлекательность, стремительный рост сектора недвижимости и мощный интерес со стороны мировых игроков создают уникальную возможность для застройщиков.

Опыт, ноу-хау и решения BI Group позволят не только успешно конкурировать, но и принести в этот регион казахстанские технологии, скорость реализации проектов и культуру инноваций.

BI Group: амбиции и стратегические цели

Планы компании выходят и за пределы Дубая. BI Group активно исследует рынок недвижимости Абу-Даби и арабских стран. Выход на рынок ОАЭ – важная часть стратегии компании по усилению глобального присутствия и позиционированию Казахстана как значимого игрока на международном рынке недвижимости. BI Group стремится:

стать глобальным игроком наряду с такими гигантами, как Emaar, Vinci и Bechtel;

к 2030 году получать 50% выручки за счет международных проектов;

экспортировать казахстанский опыт в цифровизации и внедрении IT-решений.

О компании

BI Group – девелоперская компания Казахстана с 30-летним опытом, реализующая инновационные проекты в 6 странах мира, включая США и ОАЭ. Холдинг представлен на фондовых рынках AIX и KASE. Ежегодно проходит аудит "большой четверки" KPMG. Единственная казахстанская строительная компания, входящая в рейтинг ведущих мировых застройщиков ENR Top 250 Global Contractors (173 место).

За 30-летнюю историю холдинг построил более 8,5 млн кв. м жилой недвижимости и инфраструктуры. Компания возвела и взяла в управление 12 инновационных школ, проложила 2800 км дорог. В домах BI Group живут более 500 тыс. жителей.

Компания демонстрирует пример социально-ответственного бизнеса. Ежемесячно сотрудники, акционеры и топ-менеджмент BI Group отчисляют часть своей заработной платы в корпоративный благотворительный фонд "Жұлдызай" на помощь особенным детям. При содействии акционеров и партнеров BI Group развиваются такие социальные проекты, как Ана үйі, направленный на поддержку одиноких матерей, и IQanat, предоставляющий возможность сельским школьникам получать образование международного уровня.