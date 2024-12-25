Какие изменения ожидают морскую отрасль Казахстана в 2025 году

С 1 января 2025 года должны вступить в силу изменения в законодательство, согласно которым иностранцы и лица без гражданства не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника и старшего механика. Как эта мера может отразиться на отечественном мореплавании?

Казахстан – одна из крупнейших стран мира, но при этом не имеющая выхода к Мировому океану. Страна активно развивает морскую отрасль в акватории Каспийского моря. Уже более 25 лет наш национальный флот перевозит грузы через порты Актау и Курык.

Однако с 1 января 2025 года должны вступить в силу изменения в Закон "О торговом мореплавании". Обратимся к статье 25 документа, согласно 1 пункту которой в состав экипажа судна, плавающего под флагом Казахстана, кроме граждан РК, могут входить иностранцы и лица без гражданства.

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Вместе с тем в части второй данного пункта сказано следующее:

"Иностранцы и лица без гражданства не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана и старшего механика".

Действие этой части было приостановлено до 1 января 2025 года Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта" и вскоре вступит в силу.

Как отмечают эксперты отрасли, данное требование вызывает вопросы, во-первых, потому, что профессия моряка по сути является международной. Для работы в этой сфере необходимы универсальные навыки, опыт и квалификация, которые зачастую можно получить только через международное взаимодействие. Кроме того, морские перевозки, навигация, судоходство связаны с глобальной логистикой и сотрудничеством между странами.