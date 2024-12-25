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События

Какие изменения ожидают морскую отрасль Казахстана в 2025 году

Судно , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:33 Фото: pixabay
С 1 января 2025 года должны вступить в силу изменения в законодательство, согласно которым иностранцы и лица без гражданства не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника и старшего механика. Как эта мера может отразиться на отечественном мореплавании?

Казахстан – одна из крупнейших стран мира, но при этом не имеющая выхода к Мировому океану. Страна активно развивает морскую отрасль в акватории Каспийского моря. Уже более 25 лет наш национальный флот перевозит грузы через порты Актау и Курык.

Однако с 1 января 2025 года должны вступить в силу изменения в Закон "О торговом мореплавании". Обратимся к статье 25 документа, согласно 1 пункту которой в состав экипажа судна, плавающего под флагом Казахстана, кроме граждан РК, могут входить иностранцы и лица без гражданства.

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На каких условиях иностранцы могут входить в экипажи казахстанских судов
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Вместе с тем в части второй данного пункта сказано следующее:

"Иностранцы и лица без гражданства не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана и старшего механика".

Действие этой части было приостановлено до 1 января 2025 года Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта" и вскоре вступит в силу.

Как отмечают эксперты отрасли, данное требование вызывает вопросы, во-первых, потому, что профессия моряка по сути является международной. Для работы в этой сфере необходимы универсальные навыки, опыт и квалификация, которые зачастую можно получить только через международное взаимодействие. Кроме того, морские перевозки, навигация, судоходство связаны с глобальной логистикой и сотрудничеством между странами.

Команда , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:33

Фото: Zakon.kz

Во-вторых, казахстанское законодательство не запрещает иностранцам пилотировать воздушные суда, если их квалификация соответствует требованиям – как раз в силу международной специфики работы. Аналогичный подход применяется и к морским профессиям во многих странах мира.


По мнению экспертов, моряки и пилоты обеспечивают устойчивость глобальных систем перевозок и торговли. Они работают по международным стандартам, которые объединяют страны и культуры. Этот опыт бесценен для развития как отдельных специалистов, так и целых отраслей.


Сегодня полностью укомплектовать руководящий состав экипажей казахстанскими моряками невозможно. Несмотря на все усилия по подготовке национальных кадров, Казахстану потребуются время и ресурсы для восполнения дефицита профессионалов.

Моряк , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:33

Фото: Zakon.kz

Кстати, в 2025 году в стране планируют запустить программу подготовки морских кадров. Она рассчитана на четыре года и будет открыта как для казахстанских, так и для зарубежных абитуриентов. Эта программа направлена на развитие квалифицированных специалистов для торгового флота Казахстана и предоставляет все условия для успешного старта в карьере.


Специалисты призывают пересмотреть требования законодательства и исключить запрет для иностранцев на работу в руководстве экипажей, объясняя это необходимостью продолжать экспорт грузов без остановок и эффективно развивать морскую отрасль.


Сегодня Казахстан активно развивает Транспортный Срединный Коридор, превращаясь в логистический хаб Евразии. Международное сотрудничество позволит максимально эффективно использовать этот потенциал.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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