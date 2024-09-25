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Законодательство РК

На каких условиях иностранцы могут входить в экипажи казахстанских судов

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 09:35 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 18 сентября 2024 года утверждены условия, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РК, сообщает Zakon.kz.

Прием на работу на судно, плавающее под Государственным флагом республики, иностранцев и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законом "О миграции населения" при соблюдении следующих условий:

  • иностранцы и лица без гражданства не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов;
  • иностранцы и лица без гражданства не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана и старшего механика (вводится в действие с 1 января 2025 года);
  • прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда;
  • уровень образования (профессиональная подготовка) и трудовой стаж иностранцев, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности в составе экипажа судна, плавающего под государственным флагом РК, отвечают требованиям, предъявляемым к должностям специалистов в области торгового мореплавания;
  • иностранцы и лица без гражданства, принимаемые на работу на судно, имеют:

- заключение медицинской комиссии, подтверждающее их пригодность к такой работе по состоянию здоровья для специалистов в области торгового мореплавания;

- для иностранцев – действительный заграничный паспорт, при этом для иностранцев, с государствами которых Казахстаном не заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, дополнительно необходимо иметь соответствующую визу;

- для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт, выданный иностранным государством, подтверждающий правовой статус лица без гражданства. 

Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.

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