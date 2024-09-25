На каких условиях иностранцы могут входить в экипажи казахстанских судов
Прием на работу на судно, плавающее под Государственным флагом республики, иностранцев и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законом "О миграции населения" при соблюдении следующих условий:
- иностранцы и лица без гражданства не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов;
- иностранцы и лица без гражданства не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана и старшего механика (вводится в действие с 1 января 2025 года);
- прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда;
- уровень образования (профессиональная подготовка) и трудовой стаж иностранцев, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности в составе экипажа судна, плавающего под государственным флагом РК, отвечают требованиям, предъявляемым к должностям специалистов в области торгового мореплавания;
- иностранцы и лица без гражданства, принимаемые на работу на судно, имеют:
- заключение медицинской комиссии, подтверждающее их пригодность к такой работе по состоянию здоровья для специалистов в области торгового мореплавания;
- для иностранцев – действительный заграничный паспорт, при этом для иностранцев, с государствами которых Казахстаном не заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, дополнительно необходимо иметь соответствующую визу;
- для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт, выданный иностранным государством, подтверждающий правовой статус лица без гражданства.
Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.