Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

При каких условиях иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под флагом Казахстана

При каких условиях иностарнцев могут взять работать на судно под казахстанским флагом, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:50 Фото: gov.kz
Министерство транспорта подготовило приказ "Об утверждении условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под государственным флагом РК", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прием на работу на судно, плавающее под государственным флагом Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства проводится в соответствии с законодательством в сфере привлечения иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности при соблюдении следующих условий:

  • иностранцы и лица без гражданства не могут быть назначены на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов судна внутреннего водного плавания;
  • иностранцы и лица без гражданства не могут быть назначены на должности капитана, старшего помощника капитана и старшего механика морского судна;
  • прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда;
  • уровень образования (профессиональная подготовка) и трудовой стаж иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности в составе экипажа судна, отвечают требованиям, предъявляемым к должностям специалистов в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта;
  • уровень профессиональной подготовки и компетентности иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на работу на судно, подтверждается:

- документом об образовании, признаваемым РК в соответствии с действующими международными договорами и в случае необходимости нотариально заверенным переводом документа об образовании на государственный или русский языки;

- документами, подтверждающими трудовую деятельность работника, заверенными работодателем;

  • иностранцы и лица без гражданства имеют:

- заключение медицинской комиссии, подтверждающее их пригодность к такой работе по состоянию здоровья;

- для иностранцев – действительный заграничный паспорт, при этом для иностранцев, с государствами которых РК не заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, дополнительно необходимо иметь соответствующую визу;

- для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт, выданный иностранным государством, подтверждающий правовой статус лица без гражданства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Читайте также

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Кого может принимать на работу субъект социального предпринимательства: расширен перечень
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Как будут страховать профессиональную ответственность медиков: разработаны правила
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Как получить разрешение на ввоз или вывоз редких растений и дериватов
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: