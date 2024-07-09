При каких условиях иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под флагом Казахстана
Так, говорится, что прием на работу на судно, плавающее под государственным флагом Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства проводится в соответствии с законодательством в сфере привлечения иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности при соблюдении следующих условий:
- иностранцы и лица без гражданства не могут быть назначены на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов судна внутреннего водного плавания;
- иностранцы и лица без гражданства не могут быть назначены на должности капитана, старшего помощника капитана и старшего механика морского судна;
- прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда;
- уровень образования (профессиональная подготовка) и трудовой стаж иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности в составе экипажа судна, отвечают требованиям, предъявляемым к должностям специалистов в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта;
- уровень профессиональной подготовки и компетентности иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на работу на судно, подтверждается:
- документом об образовании, признаваемым РК в соответствии с действующими международными договорами и в случае необходимости нотариально заверенным переводом документа об образовании на государственный или русский языки;
- документами, подтверждающими трудовую деятельность работника, заверенными работодателем;
- иностранцы и лица без гражданства имеют:
- заключение медицинской комиссии, подтверждающее их пригодность к такой работе по состоянию здоровья;
- для иностранцев – действительный заграничный паспорт, при этом для иностранцев, с государствами которых РК не заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, дополнительно необходимо иметь соответствующую визу;
- для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт, выданный иностранным государством, подтверждающий правовой статус лица без гражданства.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.