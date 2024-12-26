Макинск: акция против синтетических наркотиков привлекла внимание общественности и властей

25 декабря 2024 года в Макинске была проведена акция против распространения синтетических наркотиков. Организатором мероприятия выступило Молодежное общественное объединение "Дала Қырандары" в рамках республиканской кампании "Саткындар", нацеленной на борьбу с наркопреступностью.

Акция прошла возле дома на улице Орджоникидзе, 9, где, по информации активистов, велась торговля наркотиками. Более 300 человек, включая членов объединения, местных жителей, журналистов и представителей власти, собрались у этого адреса, чтобы выразить протест против наркоторговли и призвать к решительным действиям со стороны правоохранительных органов.

Кампания "Саткындар" стартовала в сентябре 2024 года и быстро набрала популярность среди граждан, обеспокоенных ростом наркозависимости и распространением синтетических наркотиков в Казахстане. Инициаторами кампании стали активисты Молодежного общественного объединения "Дала Қырандары".

Уже на первом этапе кампания охватила 16 регионов Казахстана, и более 3000 человек приняли участие в протестных акциях и информационных мероприятиях, направленных на борьбу с наркоторговлей.

Участники акции добивались ужесточения наказания за преступления, связанные с наркотиками, а также требовали улучшения работы правоохранительных органов и усиления профилактики наркозависимости.

Фото: "Дала кырандары"

Результаты кампании стали очевидны уже в первый месяц ее проведения: были ликвидированы десятки нарколабораторий, обезврежены контрабандные каналы и задержаны десятки наркоторговцев. Акции, подобные той, что прошла в Макинске, стали важным звеном в широком процессе борьбы с наркопреступностью.

Акция в Макинске стала ярким примером того, как общественная инициатива может взаимодействовать с властями в борьбе с преступностью. Данияр Каппасов, член инициативной группы республиканской кампании "Саткындар" из города Щучинск, лично выявил точку продажи синтетических наркотиков и сообщил об этом в органы власти. Он и его коллеги по объединению "Дала Қырандары" организовали акцию, на которой собрались не только активисты, но и местные жители, а также представители властей, включая акима Буландынского района Ардака Смаилова и прокурора района Амира Омарова.

Фото: "Дала кырандары"

Ардак Смаилов, аким Буландынского района, выразил свою поддержку инициативе и пообещал взять расследование под личный контроль. Он подчеркнул важность борьбы с наркопреступностью для безопасности местных жителей и всей страны:

"Обещаю взять данное дело под личный контроль. Благодарим ребят за инициативу и за то, что подсвечиваете наболевшие проблемы. Однако прежде всего должна приступить следственно-оперативная группа".

Фото: "Дала кырандары"

Амир Омаров, прокурор Буландынского района, в свою очередь, подчеркнул, что правоохранительные органы уже давно в курсе ситуации с наркотиками в Макинске. По его словам, они регулярно проводят профилактические работы и выявляют точки распространения наркотиков.

Он отметил, что на месте акции будет проведен обыск, и все действия будут строго соответствовать рамкам закона:

"Мы будем следовать букве закона, и для начала к обыску дома должна приступить следственно-оперативная группа с представителем организации, а также понятыми из числа гражданских лиц. Только после выполнения всех юридических процедур мы возбудим уголовное дело".

Активисты подчеркнули важность прозрачности в действиях правоохранительных органов, чтобы избежать манипуляций и обеспечить справедливость. В конечном итоге было возбуждено уголовное дело, и дальнейшие действия, по словам представителей власти, будут проводиться в строгом соответствии с законом.

После обыска, член инициативной группы Данияр Каппасов добровольно передал наркотики, приобретенные ранее. Однако изначально не обошлось без противоречий: следственно-оперативная группа пыталась оформить добровольную сдачу наркотиков, как их изъятие после обыска. Лишь благодаря настойчивости активистов истинные обстоятельства были зафиксированы в протоколах. Сразу после оформления протокола было возбуждено уголовное дело.

Сам Данияр охарактеризовал акцию как важный инструмент давления на проблему, которая угрожает будущему Казахстана:

"Ни для кого – ни для местных жителей, ни для соседей хозяйки дома, ни для органов власти не является секретом, что в этом доме постоянно продавались синтетические наркотики. Это длится уже долгое время, и хозяйка этой точки чувствует себя абсолютно безнаказанной. Так быть не должно. Только объединив усилия, мы сможем реально повлиять на ситуацию в нашей области".

Координатор Молодежного общественного объединения "Дала Қырандары" Мади Рымжанов подвел итоги акции, отметив, что такая инициатива является важным шагом к решению проблемы наркозависимости и наркоторговли в Казахстане.

По его мнению, только через прозрачность и честность можно добиться реальных изменений:

"Сегодняшняя акция показала, что даже самые сложные проблемы можно решать через общественную инициативу. Однако ключ к успеху – это прозрачность и честность. Мы продолжим добиваться справедливости и настоящих результатов".