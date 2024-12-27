10-летнего казахстанца не пустили в Турцию и закрыли в комнате для депортации на 2 дня

10-летний казахстанец, путешествующий без родителей в группе футболистов, попал в беду в турецкой Анталье: он не смог пройти регистрацию по прилету и на два дня застрял в транзитной зоне аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом инциденте 27 декабря поделился адвокат Данильхан Шагатаев.

"21 декабря 2024 году ребенок в составе группы футболистов отправился на футбольные сборы рейсом КС 915 Алматы – Анталья. Ребенку была приобретена услуга сопровождения несопровождаемого ребенка, то есть ответственность за сопровождение несет Air Astana. При прохождении регистрации на рейс, досмотра и посадки на самолет у ребенка при себе были все необходимые документы, которые находились на шее в специальной сумке. По прилету в Турцию ребенок обнаружил отсутствие загранпаспорта, сообщил об этом сопровождающему сотруднику Air Astana, однако паспорт найти не удалось. В результате ребенок без загранпаспорта не смог пройти паспортный пограничный контроль в Турции, и был помещен в специальную комнату для депортации", – написал он.

По его словам, ребенок находился двое суток, с 21 декабря по 23 декабря, один в комнате для депортации без представителей авиакомпании.

"Ребенка попросту бросили одного. В это время встречающая сторона не могли пройти к ребенку, так как он застрял в транзитной зоне и посторонних туда не впускают. Все это время ребенок, которому всего 10 лет, плакал и не мог понять, почему с ним произошла подобная ситуация. Его допрашивали, но ситуация усугубилась тем, что ребенок не владеет иностранными языками, соответственно он не понимал речь работников пограничного контроля, сотрудников полиции и работников аэропорта. Ему не была обеспечена со стороны авиакомпании какая-либо помощь в представлении его интересов", – продолжил Данильхан Шагатаев.

Мама мальчика была с ним на связи, но он толком не мог объяснить, почему оказался один без защиты и представительства авиакомпании.

Адвокату и маме в итоге удалось самостоятельно выйти на представителей Генерального консульства Казахстана в Анталии. И только спустя двое суток мальчику оформили временный документ на возвращение обратно в Казахстан.

У адвоката имеются соответствующие вопросы к авиакомпании: где в это время были представители Air Astana, почему никто из них не пришел на помощь ребенку.

В Air Astana отреагировали на это заявление.

"Услуга сопровождения детей включает прием ребенка от законного представителя, обеспечение его безопасности во время перелета и передачу законному представителю по прибытии. При этом контроль за документами и личными вещами остается обязанностью пассажира. В связи с инцидентом, освещенным в СМИ, авиакомпания сообщает, что на паспортном контроле в аэропорту Антальи у одного несопровождаемого ребенка, путешествовавшего в группе из пяти детей, не обнаружилось паспорта. При оформлении на рейс документ находился у пассажира, что подтверждается видеозаписью. Сотрудники авиакомпании самостоятельно осуществили поиск паспорта в терминале и на борту воздушного судна, но, к сожалению, документ не был найден. Авиакомпания оперативно информировала консульство РК о сложившейся ситуации", – прокомментировали в авиакомпании.

Там отметили, что решение о депортации принимается миграционной службой принимающей страны. Условия содержания ребенка также были определены миграционной службой Турции.

"Со своей стороны, авиакомпания обеспечила ребенка трехразовым питанием и психологической поддержкой, и находилась в постоянном контакте с консульством РК и миграционной службой Турции для скорейшего разрешения ситуации. В данной ситуации авиакомпания обязана исполнять предписание миграционной службы, что и было сделано: ребенок был возвращен в Казахстан ближайшим прямым рейсом. Для этого, в соответствии с правилами, был использован его обратный билет. 25 декабря, через два дня, ребенок вновь вылетел в Турцию как несопровождаемый пассажир по новому билету", – резюмировали в Air Astana.

Это не первый неприятный инцидент с юным путешественником из Казахстана. Летом 2024 года 12-летнюю девочку, летевшую домой из США через Астану в Уральск, не посадили в самолет. В итоге ее сестра с группой улетела, а она осталась в аэропорту.