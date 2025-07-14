В Турции после 9 месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка, бросившая ребенка в туалете аэропорта

13 июля в Турции после девяти месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка и бросила его в туалете аэропорта Антальи, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ajans 344, теперь женщина собирается вернуть себе дочь. Местный суд дал ей 15 лет, но теперь после апелляции приговор отменили и Екатерина скоро сможет вернуться на родину.

В первом интервью после освобождения женщина рассказала о желании забрать и воспитывать своего ребенка. При этом она плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.

Antalya Havalimanı’nda tuvalette doğum yapıp bebeğini terk ettiği iddiasıyla 15 yıl hapis cezası alan Rus turist Ekaterina Burnazkina, İstinaf Mahkemesi’nin "terk" suçu kararıyla tahliye oldu.



İlk kez konuşan Ekaterina, bebeğini geri almak istediğini söyledi. (İHA) pic.twitter.com/zPHzZOzovY — Lup (@luphaber) July 13, 2025

13 октября прошлого года окровавленного младенца нашла в унитазе туалета аэропорта Антальи уборщица. Молодую мать быстро отследили по камерам. Екатерину вместе с ее матерью задержали полицейские, а малышку отправили в больницу.

Позже на заседании суда она заявила, что даже не подозревала о беременности из-за своего лишнего веса, а также заверяла, что хочет забрать девочку. Однако, в феврале ее приговорили к 15 годам за "покушение на убийство".

Рожденную девочку, которую мать успела назвать Николь, после долгих дипломатических усилий смогли вывезти в Россию лишь месяц назад – 12 июня. Ее передали в "гостевую" приемную семью в Подмосковье.

И вот теперь строгий приговор пересмотрен турецким судом: вместо "покушения на жизнь" статью переквалифицировали на гораздо более мягкую – "оставление в опасности". Екатерина уже на свободе, в ближайшее время она сможет вернуться в Россию и попытаться вернуть себе дочь.

Несчастный случай произошел в Большом Московском цирке.