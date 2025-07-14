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Мир

В Турции после 9 месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка, бросившая ребенка в туалете аэропорта

В Турции после 9 месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 08:24 Фото: pixabay
13 июля в Турции после девяти месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка и бросила его в туалете аэропорта Антальи, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ajans 344, теперь женщина собирается вернуть себе дочь. Местный суд дал ей 15 лет, но теперь после апелляции приговор отменили и Екатерина скоро сможет вернуться на родину.

В первом интервью после освобождения женщина рассказала о желании забрать и воспитывать своего ребенка. При этом она плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.

13 октября прошлого года окровавленного младенца нашла в унитазе туалета аэропорта Антальи уборщица. Молодую мать быстро отследили по камерам. Екатерину вместе с ее матерью задержали полицейские, а малышку отправили в больницу.

Позже на заседании суда она заявила, что даже не подозревала о беременности из-за своего лишнего веса, а также заверяла, что хочет забрать девочку. Однако, в феврале ее приговорили к 15 годам за "покушение на убийство".

Рожденную девочку, которую мать успела назвать Николь, после долгих дипломатических усилий смогли вывезти в Россию лишь месяц назад – 12 июня. Ее передали в "гостевую" приемную семью в Подмосковье.

И вот теперь строгий приговор пересмотрен турецким судом: вместо "покушения на жизнь" статью переквалифицировали на гораздо более мягкую – "оставление в опасности". Екатерина уже на свободе, в ближайшее время она сможет вернуться в Россию и попытаться вернуть себе дочь.

Несчастный случай произошел в Большом Московском цирке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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