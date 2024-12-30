Ключи от счастья: в Шымкенте 183 семьи отметили новоселье в рамках госпрограммы

В Шымкенте накануне Нового года 183 семьи получили ключи от арендного жилья, предоставленного в рамках государственной программы. Торжественное мероприятие прошло с участием акима города Габита Сыздыкбекова, который поздравил новоселов с этим важным событием.

Жилье, построенное в микрорайонах Асар-2 и Туран, стало новым домом для многодетных семей и представителей социально уязвимых слоев населения. На церемонии вручения ключей гости символично разрезали ленту и бросили традиционный шашу, ознаменовав начало новой жизни для новоселов.

Фото: акимат Шымкента

Решение жилищных вопросов – приоритет государственной политики

В последние годы в Казахстане наблюдается динамичное развитие жилищного строительства. Государственные программы, реализуемые по поручению президента, направлены на улучшение качества жизни граждан. В Шымкенте в 2024 году запланировано передать 1 000 арендных квартир без права выкупа. Из них:

200 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

351 квартира для многодетных семей;

449 квартир для социально уязвимых категорий граждан.

Фото: акимат Шымкента

На сегодняшний день уже передано 597 квартир, а также завершено заселение 280 квартир, строительство которых началось в 2023 году.

Фото: акимат Шымкента

Помимо арендных квартир, в 2024 году 60 многоквартирных домов (1 793 квартиры) были введены в эксплуатацию в рамках льготных программ "2-10-20" и "5-10-20". Для поддержки граждан с недостаточным уровнем дохода, 519 семей получили безвозвратные жилищные сертификаты на приобретение кредитного жилья.

Фото: акимат Шымкента

Региональная программа "Қамқор" в 2024 году получила финансирование в размере 8 млрд тенге, что позволит обеспечить кредитными квартирами не менее 400 семей.

Для каждой из 183 семей новоселье стало символом надежды и стабильности. Государственные программы продолжают работать на благо народа, делая мечты о собственном жилье реальностью.