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Общество

Шымкент: погорельцам вручили ключи от нового жилья

Вручили ключи погорельцам, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 13:10 Фото: акимат Шымкента
Спустя менее чем месяц после пожара на улице 1 Мая, оставившего десятки людей без крыши над головой, пострадавшие получили новое жилье. Торжественное вручение прошло с участием акима города Габита Сыздыкбекова. Жилье предоставлено в современных жилых массивах "Туран" и "Шымкент Сити".
"Потеря дома — это не только материальные убытки, это боль и стресс. Человек не должен оставаться один перед бедой. Надеюсь, здесь вы почувствуете себя в безопасности и начнёте новый этап жизни", – сказал Габит Сыздыкбеков, вручая ключи новым жильцам.

Напомним  трагедия произошла 18 июня. В двухэтажном доме вспыхнул огонь, который охватил здание всего за несколько минут. Огонь уничтожил 11 из 19 квартир. Люди покидали свои дома в спешке, не успев спасти даже самые необходимые вещи. Многие потеряли все — документы, мебель, технику и личные архивы.

Фото: акимат Шымкента

Напомним  трагедия произошла 18 июня. В двухэтажном доме вспыхнул огонь, который охватил здание всего за несколько минут. Огонь уничтожил 11 из 19 квартир. Люди покидали свои дома в спешке, не успев спасти даже самые необходимые вещи. Многие потеряли все — документы, мебель, технику и личные архивы.

Фото: акимат Шымкента

По информации акимата, квартиры были выделены бесплатно. При распределении учитывались площадь прежнего жилья, состав семьи и индивидуальные обстоятельства. Все квартиры подключены к инженерным сетям, оснащены необходимыми удобствами и соответствуют современным стандартам.

Для многих переселение стало не просто переездом, а возможностью начать жизнь заново. Некоторые признаются: они ожидали долгих бюрократических процедур, но получили поддержку быстрее, чем могли представить.

"Мы думали, это будет долгая история. А в итоге нам дали жилье, провели все официально и без лишних проволочек. Спасибо всем, кто помог", – говорит одна из жительниц.

Фото: акимат Шымкента

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Айсулу Омарова
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