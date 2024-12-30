#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
523.54
546.47
4.99
События

Тигры в Казахстане: завораживающие кадры первой зимовки в Иле-Балхашском резервате

Тигры в Казахстане: завораживающие кадры первой зимовки в &quot;Иле-Балхашском&quot; резервате, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 20:40 Фото: pixabay
Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира сообщило о первой зимовке тигров в Государственном природном резервате "Иле-Балхаш", передает Zakon.kz.

После завершения ветеринарного карантина тигры были переведены в просторные вольеры, каждый из которых занимает более 0,5 гектара. Такие условия позволяют животным свободно передвигаться и демонстрировать свои природные повадки.

По словам специалистов, адаптация проходит успешно: тигры охотятся даже на мелкую дичь, включая сорок и ворон, которые заходят в зону их кормления.

С началом зимнего сезона увеличена дневная норма мяса, однако раз в неделю хищники проводят "разгрузочный" день, что соответствует их естественным потребностям.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных министерством, можно увидеть, как тигры уверенно переживают свою первую зиму в новых условиях. 

Ранее, 17 декабря 2024 года, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве  рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Метель со снегом и гололед: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение
События
21:44, Сегодня
Метель со снегом и гололед: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение
Касым-Жомарт Токаев подведет итоги года в обширном интервью
События
21:13, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев подведет итоги года в обширном интервью
Куда сходить 31 декабря в Астане
События
19:35, Сегодня
Куда сходить 31 декабря в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: