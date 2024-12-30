Тигры в Казахстане: завораживающие кадры первой зимовки в Иле-Балхашском резервате

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира сообщило о первой зимовке тигров в Государственном природном резервате "Иле-Балхаш", передает Zakon.kz.

После завершения ветеринарного карантина тигры были переведены в просторные вольеры, каждый из которых занимает более 0,5 гектара. Такие условия позволяют животным свободно передвигаться и демонстрировать свои природные повадки.

По словам специалистов, адаптация проходит успешно: тигры охотятся даже на мелкую дичь, включая сорок и ворон, которые заходят в зону их кормления.

С началом зимнего сезона увеличена дневная норма мяса, однако раз в неделю хищники проводят "разгрузочный" день, что соответствует их естественным потребностям.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных министерством, можно увидеть, как тигры уверенно переживают свою первую зиму в новых условиях.

Ранее, 17 декабря 2024 года, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов.