#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Как нидерландские тигры адаптируются к казахстанским зимам

Самочувствие привезенных тигров , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 17:48 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, туранский тигр является сородичем уссурийского тигра.

"Если рассматривать их ареал распространения – Юго-Восточную Азию, Индию, Непал, Шри-Ланку и так далее – то единственным российским видом остается амурский, или уссурийский тигр. Наш амурский тигр морозостойкий и хорошо переносит холод. Сегодня тигры содержатся в специальных условиях, и их состояние отличное. Они прибавили в весе, и, по докладам, проблем со здоровьем нет. Поэтому опасений, что они не смогут адаптироваться, не возникает", – озвучил Нысанбаев.

Он также рассказал, что в природе тигры приносят потомство каждые 1,5-2 года.

"Мы предполагаем, что в 2025 или 2026 году получим первых котят, которые пройдут процесс адаптации, а через полтора-два года будут выпущены в естественную среду", – сказал министр.

Осенью 2024 года из Нидерландов в Казахстан привезли двух тигров. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. Их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Минфин РК: Пополнять бюджет за счет штрафов не планируется
Общество
19:14, Сегодня
Минфин РК: Пополнять бюджет за счет штрафов не планируется
В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках
Общество
19:10, Сегодня
В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках
Минэкологии ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
Общество
18:33, Сегодня
Минэкологии ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: