Как нидерландские тигры адаптируются к казахстанским зимам

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, туранский тигр является сородичем уссурийского тигра.

"Если рассматривать их ареал распространения – Юго-Восточную Азию, Индию, Непал, Шри-Ланку и так далее – то единственным российским видом остается амурский, или уссурийский тигр. Наш амурский тигр морозостойкий и хорошо переносит холод. Сегодня тигры содержатся в специальных условиях, и их состояние отличное. Они прибавили в весе, и, по докладам, проблем со здоровьем нет. Поэтому опасений, что они не смогут адаптироваться, не возникает", – озвучил Нысанбаев.

Он также рассказал, что в природе тигры приносят потомство каждые 1,5-2 года.

"Мы предполагаем, что в 2025 или 2026 году получим первых котят, которые пройдут процесс адаптации, а через полтора-два года будут выпущены в естественную среду", – сказал министр.

Осенью 2024 года из Нидерландов в Казахстан привезли двух тигров. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. Их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области.

