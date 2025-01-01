Красивейшие фейерверки из разных уголков Казахстана

Салюты и фейерверки дарят особую радость в новогодний праздник. Zakon.kz собрал самые яркие виды ночного неба с 31 декабря по 1 января.

Уникальный кадр заснял с высоты птичьего полета один из пользователей Instagram. Нижнюю часть Алматы накрыл густой туман, а в нем сверкают тысячи разноцветных огоньков.

А вот горожане, живущие в верней части Алматы, ликовали от красоты праздничных салютов.

Особенно атмосферно было и близ города. Жители Талгара показали массовое гуляние под разноцветными искрами.

Астана также была прекрасна в новогоднюю ночь. Запуск фейерверков из Ботанического парка украсил все небо столицы.

Первые секунды 2025 года в Уральске тоже запомнятся многим. Хотя жители признались, что по привычке ждали салюты в 23:00. Однако час ожидания превратился в отличное настроение.

За фееричным шоу наблюдали и в отдаленных селах. Например, в Сарыкемере Жамбылской области в этом году хорошо "постреляли".

В Актау за запуском пиротехники наблюдали тысячи собравшихся на площади.

В Алматы на площади Астана ярко и масштабно отпраздновали наступление нового 2025 года.