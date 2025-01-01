#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
События

Красивейшие фейерверки из разных уголков Казахстана

Красивейшие фейерверки с разных уголков Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 11:08 Фото: instagram/kosta.pov
Салюты и фейерверки дарят особую радость в новогодний праздник. Zakon.kz собрал самые яркие виды ночного неба с 31 декабря по 1 января.

Уникальный кадр заснял с высоты птичьего полета один из пользователей Instagram. Нижнюю часть Алматы накрыл густой туман, а в нем сверкают тысячи разноцветных огоньков.

А вот горожане, живущие в верней части Алматы, ликовали от красоты праздничных салютов.

Особенно атмосферно было и близ города. Жители Талгара показали массовое гуляние под разноцветными искрами.

Астана также была прекрасна в новогоднюю ночь. Запуск фейерверков из Ботанического парка украсил все небо столицы.

Первые секунды 2025 года в Уральске тоже запомнятся многим. Хотя жители признались, что по привычке ждали салюты в 23:00. Однако час ожидания превратился в отличное настроение.

За фееричным шоу наблюдали и в отдаленных селах. Например, в Сарыкемере Жамбылской области в этом году хорошо "постреляли".

В Актау за запуском пиротехники наблюдали тысячи собравшихся на площади.

В Алматы на площади Астана ярко и масштабно отпраздновали наступление нового 2025 года.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Новогодний салют и праздничный концерт порадовали алматинцев
События
10:11, Сегодня
Новогодний салют и праздничный концерт порадовали алматинцев
Токаев: Мы будем продолжать повышать статус педагогов, врачей и ученых
События
01:05, 01 января 2025
Токаев: Мы будем продолжать повышать статус педагогов, врачей и ученых
Президент поручил правительству открыть новые производства в 2025 году
События
01:00, 01 января 2025
Президент поручил правительству открыть новые производства в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: