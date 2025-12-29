#Казахстан в сравнении
События

Новогодние салюты запустят в Астане в двух местах

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, день столицы, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане 31 декабря в 00:00 часов запустят праздничные новогодние салюты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате столицы, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". Салюты организованы за счет спонсорских средств.

"Жителям и гостям столицы напоминают, что во время салюта категорически запрещено выходить на лед набережной в районе моста "Атырау" в целях обеспечения безопасности", – отметили в акимате.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 на площади у монумента "Қазақ елі", на территории "EXPO", а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

В мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы "Меломен", "Байтерек" и другие артисты.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам с предупреждением по использованию пиротехнических изделий.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
