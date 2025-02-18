Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау
Фото: akorda.kz
18 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.
"Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших", – говорится в сообщении.
Утром 18 февраля в области Улытау нашли тело седьмого работника рудника "Жомарт".
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