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События

Президент выразил соболезнования семье Магауина

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 11:42 Фото: akorda.kz
10 января 2025 года глава государства направил телеграмму семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной.

"Мухтар Муканулы был выдающимся мастером слова, внесшим значительный вклад в расширение горизонтов казахской литературы и истории. Он неустанно трудился во имя обогащения духовного бытия и расширения представлений о прошлом нашего народа. Его художественные произведения, исторические труды, очерки и мемуары нашли широкий отклик в сердцах читателей. Яркий образ Мухтара Муканулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое творческое наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Утром 10 января стало известно о том, что в США на 85-м году жизни умер известный казахстанский писатель Мухтар Магауин.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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