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События

Как через клуб "Ынтымақ-Түркістан" в Туркестане укрепляется межконфессиональное единство

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:42 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области создан клуб "Ынтымақ-Туркестан". В рамках этого клуба состоялся круглый стол на тему "Религиозная стабильность – основа развития страны", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ертай Алтаев, представители различных религиозных конфессий и члены клуба.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области


"Роль каждого из вас в обеспечении стабильности в религиозной сфере весьма значима. Межконфессиональное согласие и мир, которые существуют в нашей стране, являются результатом уважения традиционных духовных ценностей казахского народа и взвешенной государственной политики в области религии. Хотелось бы донести до меценатов и предпринимателей, строящих мечети, что есть и другие добродетельные дела. Строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры для блага общества и страны – тоже важная миссия. Кроме того, необходимо уделить внимание популяризации культуры проведения поминок с учетом традиций, чтобы не создавать социального давления на семьи и избегать излишеств. Уверен, что совместно с вами мы достигнем значительных результатов", – отметил Ертай Кенжебекулы.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Целью клуба является поддержание и укрепление межконфессионального и межрелигиозного диалога, развитие взаимопонимания, уважения и партнёрства, а также укрепление единства и сплоченности общества.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе встречи лидеры и руководители религиозных конфессий обсудили мероприятия, направленные на сохранение единства страны, и пути решения религиозных проблем в обществе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Следует отметить, что в настоящее время на территории Туркестанской области функционируют 773 религиозных объединения, представляющие шесть различных конфессий.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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