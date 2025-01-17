Как через клуб "Ынтымақ-Түркістан" в Туркестане укрепляется межконфессиональное единство

В Туркестанской области создан клуб "Ынтымақ-Туркестан". В рамках этого клуба состоялся круглый стол на тему "Религиозная стабильность – основа развития страны", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ертай Алтаев, представители различных религиозных конфессий и члены клуба.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





"Роль каждого из вас в обеспечении стабильности в религиозной сфере весьма значима. Межконфессиональное согласие и мир, которые существуют в нашей стране, являются результатом уважения традиционных духовных ценностей казахского народа и взвешенной государственной политики в области религии. Хотелось бы донести до меценатов и предпринимателей, строящих мечети, что есть и другие добродетельные дела. Строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры для блага общества и страны – тоже важная миссия. Кроме того, необходимо уделить внимание популяризации культуры проведения поминок с учетом традиций, чтобы не создавать социального давления на семьи и избегать излишеств. Уверен, что совместно с вами мы достигнем значительных результатов", – отметил Ертай Кенжебекулы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Целью клуба является поддержание и укрепление межконфессионального и межрелигиозного диалога, развитие взаимопонимания, уважения и партнёрства, а также укрепление единства и сплоченности общества.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе встречи лидеры и руководители религиозных конфессий обсудили мероприятия, направленные на сохранение единства страны, и пути решения религиозных проблем в обществе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Следует отметить, что в настоящее время на территории Туркестанской области функционируют 773 религиозных объединения, представляющие шесть различных конфессий.