Сколько человек в Алматы зарегистрировали свои мопеды

В Алматы стартовала регистрация мопедов. На 23 января ее прошли 16 человек, сообщает Zakon.kz.

В ДП города напомнили, что с 5 апреля 2025 года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам.

"С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности. В спецЦОНах города Алматы проводится регистрация мопедов. По состоянию на 23 января 2025 года, при оказании государственных услуг были поставлены на учет 16 мопедов", – рассказали в полиции.

Основная цель поправок – упорядочить эксплуатацию мопедов.

"Теперь водители мопедов являются полноправными участниками дорожного движения и на них распространяются все требования законов", – резюмировали в полиции и призвали мопедистов зарегистрировать свой транспорт.

Своим мнением о том, уменьшит ли эта мера хаос на дорогах, с Zakon.kz ранее делились эксперты.