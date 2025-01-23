#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
События

Сколько человек в Алматы зарегистрировали свои мопеды

Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:06 Фото: pexels
В Алматы стартовала регистрация мопедов. На 23 января ее прошли 16 человек, сообщает Zakon.kz.

В ДП города напомнили, что с 5 апреля 2025 года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам.

"С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности. В спецЦОНах города Алматы проводится регистрация мопедов. По состоянию на 23 января 2025 года, при оказании государственных услуг были поставлены на учет 16 мопедов", – рассказали в полиции.

Основная цель поправок – упорядочить эксплуатацию мопедов.

"Теперь водители мопедов являются полноправными участниками дорожного движения и на них распространяются все требования законов", – резюмировали в полиции и призвали мопедистов зарегистрировать свой транспорт.

Своим мнением о том, уменьшит ли эта мера хаос на дорогах, с Zakon.kz ранее делились эксперты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Акмарал Науатбек похвасталась престижной премией и стала новой любимицей казахстанцев
События
13:47, Сегодня
Акмарал Науатбек похвасталась престижной премией и стала новой любимицей казахстанцев
КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков
События
12:50, Сегодня
КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков
19-летний алматинец нашел работу через соцсети и был задержан киберполом
События
11:58, Сегодня
19-летний алматинец нашел работу через соцсети и был задержан киберполом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: